El mitin central del Partido Popular en el Lalín Arena fue un baño de masas, con 1.500 asistentes, pero también de apoyos políticos al candidato y alcalde, José Crespo. Dos conselleiros (Román Rodríguez y José González), el presidente provincial del partido, Luis López, la secretaria provincial del PP, Luisa Piñeiro, algunos candidatos populares de municipios limítrofes y, sobre todo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que en el último domingo de campaña quiso arropar al cabeza de lista en una jornada que comenzó en Ribeira y remató en Rodeiro, ya entrada la noche.

Rueda cerró el turno de intervenciones hilando su discurso con lo que momentos atrás comentaba Crespo, que Lalín no vivía a expensas de ciudades cercanas, de modo que todos los servicios que ofrecía los había ganado “gracias a gobiernos municipales”.

Mencionó “el experimento” del gobierno cuatripartito, al que resumió como un “parón y una pérdida de tiempo” y para el que Luis López empleó otra metáfora. “En 2015 Pepe Crespo ganó las elecciones, pero las matemáticas permitieron que Lalín se desviase del camino y escogiese un atajo que no llevaba a ningún sitio. Así que los vecinos dieron la vuelta y volvieron al camino”, recuerda López, en referencia al resultado de 2019 en el que el PP volvió a la Alcaldía. Por ello, “el domingo no cojáis el atajo, porque si lo tomáis, tendréis que volver a dar la vuelta” afirmó López, quien además recordó cómo se había iniciado en política gracias a José Crespo.

En el mitin se escuchó más de una vez esa capacidad de Crespo para meter savia nueva en el partido, combinando su empuje con la sabiduría de los que ya están rodados. El propio Crespo apuntó que de su equipo de 2019, solo Paz Pérez tenía experiencia en gobierno local, y ahora, hay 8 miembros de Novas Xeracións en la candidatura popular. “Nunca me encontré tan cómodo en política como en estos momentos”, aseguró ayer, animando a los presentes a apoyar su proyecto porque “este equipo fantástico que lidero merecemos otros cuatro años para seguir transformando Lalín”.

Admite que el proyecto de 2019 no pudo cumplirse en su totalidad, “pero no engañamos a nadie y, a pesar de la pandemia, sacamos adelante temas cruciales y surgieron otros como las Aldeas de Nadal o la recuperación tanto del Aula de la UNED como de la Gala do Cocido”. Crespo, amante de los refranes, esta vez recurrió al slogan de aquel anuncio de detergente que decía “Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo”.

"Crespo aprendió de los errores y potenció los aciertos"

Crespo habló de seguir transformando Lalín, y también lo hizo minutos después Alfonso Rueda, consciente de que tras los 4 años en la oposición Crespo “aprendió de los errores y potenció los aciertos. Podía estar en muchos otros sitios, pero decide seguir con otra transformación más de este pueblo”.

Para Román Rodríguez, que desde 1999 trabajó en política con Crespo, no es una transformación lo que liderará el PP, sino una tercera revolución. “La primera fue con José Cuiña y la mejora de caminos; la segunda, ya con Pepe Crespo, fue a través del crecimiento urbanísticos e industrial”. La tercera viene de la mano de proyectos estructurales como las parcelarias, el saneamiento, el edificio de Medio Rural o la Casa de Don Álvaro.

Llamada en directo y 35 preguntas cortas

Crespo nos dice siempre a los medios que si consigue ayudas de otras administraciones, es a base de insistir. Y ayer quiso demostrarlo en el mitin: llamó al teléfono de Rueda y claro, este descolgó. Y posteriormente, el presidente de la Xunta contó que Crespo suele telefonear “a todas horas, pero si lo hace, es por algo importante. Un alcalde que llama y que no tiene vergüenza es un tesoro para su municipio”. Y si no contacta con Rueda, suele telefonear a Román Rodríguez, confesó el candidato popular.

Crespo quiso agradecer a Rueda que en el primer presupuesto que elaboró de la Xunta quedasen consignados casi 20 millones de euros para Lalín. “Si te portaste bien conmigo, te portaste bien con mi pueblo”, añadió. Hubo, como no podía ser de otro modo en cualquier mitin, menciones a los demás contrincantes por la Alcaldía. El presidente provincial del partido, Luis López, aseguró que la alternativa que ofrecen Compromiso por Lalín, PSOE y BNG “son tres proyectos mezclados de gente que no se habla entre sí”. Crespo apuntó que entre 2015 y 2019, el ejecutivo de coalición “tenía devoción por comprar el Cine Lalín, que aparecía en el acuerdo de gobierno, y ahora lo llevan los partidos por separado en su programa”.

La crítica fue más amable en un vídeo con 35 preguntas cortas al candidato: A Rafael Cuiña lo considera “un rival, que no un enemigo”; de Francisco Vilariño dice que es “un viejo conocido de la contienda política de hace muchos años” y sobre Alba Forno, “es una rapaza del PSOE que no sabe lo que es el PSOE”. Gracias a este vídeo también supimos que el lugar favorito de Crespo en Lalín es el área recreativa de Mouriscade y que lo que más le gusta del cocido es el lacón.