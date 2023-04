El candidato de Compromiso a en Lalín, Rafael Cuíña, promete que si regresa al poder encargará una auditoría externa sobre las cuentas municipales en el primer mes de mandato. Cuíña compareció ayer para analizar lo que a su juicio representa el “gasto desproporcionado” y “sin control” del gobierno local, cuestión que, dijo, le fue advertida por funcionarios municipales.

Recordó que en su anterior etapa en la Alcaldía ya había tratado de encargar una auditoría, frenada por la entonces interventora, propuesta que retoma ahora tras consultar la legalidad de la medida a un gabinete jurídico, máxime, cuando este mandato se cerrará con 10,5 millones de deuda. Al mismo tiempo, considera necesario que expertos en legislación se pronuncien sobre la legalidad o no de los contratos con reparos suspensivos aprobados por el equipo de José Crespo que, en consonancia con lo indicado por el PSOE, rebasarían los 11 millones de euros desde 2020. Para Cuíña este asunto no solo es serio, sino que la advertencia de gasto sin rigor fue advertida en múltiples ocasiones este mandato por Intervención, al margen de que las reglas fiscales estén suspendidas temporalmente. Y habló de “contratos fraccionados” o licitaciones con empresas foráneas para perjuicio de las locales. Sin abandonar los contratos con reparos, aseguró que el PP miente cuando asegura que el Consello de Contas auditó todos los presupuestos municipales y no encontró nada objetable.

Promesas incumplidas

Cuíña, que dijo había recabado esta información con fuentes de este organismo, garantizó que el Consello de Contas solo evaluó la cuenta de 2020 y está a punto de finalizar la del curso siguiente, instando a los populares a “desmentir” sus manifestaciones.

Compromiso aprovechará el último pleno del mandato al que se pueden presentar iniciativas para debatir una moción acerca de lo que considera el flagrante incumplimiento del programa electoral del PP. Para Cuíña, el gobierno no materializó en torno al 75% de las medidas e iniciativas “que venían en su libro electoral”. Una de las que asegura tampoco irá adelante es la Gran Praza, a pesar de que el PP aseguró días atrás que en breve el gobierno cerraría un acuerdo ante notario con la gran parte de los propietarios favorables a esta operación,. Pidió al portavoz popular, Pablo Areán, que no entrase en cuestiones personales sobre lo que implica ser empresario. Dijo que se siente orgulloso de heredar una empresa y preguntó si existen dos varas de medir cuando los populares presentan como candidata a Beatriz Canda, “de la que nunca hablaré mal” por la relación que existe entre sus familias.

Por último, lamentó que Crespo no aceptase un debate con él y dijo que Compromiso debatirá las veces que sean necesarias, aunque siempre en un formato abierto al público, condición que puso cuando lanzó la propuesta de debates entre candidatos.