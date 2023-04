El salón de actos del IES Antón Losada servirá como escenario mañana para la presentación de una novedosa iniciativa puesta en marcha entre la administración local y los centros educativos de la zona. Se trata de “As historias non contadas” un proyecto educativo promovido por el CIM (Centro de Información á Muller) del Concello da Estrada y financiado con cargo a los fondos del Pacto de estado contra la violencia de género. Esta propuesta en formato podcast está siendo desarrollada por APAIOGA y está disponible en el canal de A Ollada da Sospeita, así como en Radioestrada.

Como se mencionaba anteriormente, la actividad está dirigida al alumnado de los centros educativos de secundaria de este concello, con el objetivo de que la juventud elabore sus propios programas en los que visibilizar las historias y las aportaciones de las mujeres a diversos campos. Si bien la oferta está extendida a todos los institutos de la zona, hasta ahora tan solo dos han participado, aunque desde la organización esperan que en las próximas semanas se vayan sumando más. Por otra parte, reconocen que la elaboración de estos episodios es posible gracias a implicación y colaboración do profesorado.

Así, hasta el momento se emitieron dos programas elaborados por el alumnado. En el primero, participó un grupo de estudiantes del ciclo de mecánica del IES Antón Losada Diéguez con el episodio As mulleres no mundo do motor. En el; Hugo Moure, Martín Vázquez e Nicolás Pereira explicaron las historias de varias mujeres asociadas al mundo del motor como Jutta Kleinschmidt, Susie Wolf, Laia Sanz, María Herrera y María Villota.

En el segundo episodio, Eric Claro, Brais Neira, Anxo Bibián, Leo Mediano, Iván Blanco, Aroa Aboy, Hugo Domínguez y Raja Oubelkhir, del IES Nº1, realizaron una entrevista a Vanesa Iglesias Casal, artesana estrandense. También se emitió un tercero con una entrevista a la fotógrafa estradense Marga Fraga.

Este proyecto utiliza un recurso en auge como es el podcast, y que además, es una potente herramienta educativa con la que el alumnado es quien de desenvolver sus habilidades orales, su creatividad y con el que puede estimular sus competencias digitales. Además, este proyecto permite que los y las jóvenes estradenses forme parte activa de una iniciativa de divulgación y sensibilización a favor de la igualdad para toda la sociedad. “As historias non contadas” se emite, pues, los miércoles en el espacio de la Galería en RadioEstrada a partir de las 11:15 horas de la mañana y están disponibles en los canales de Ivoox y Spotify de A Ollada da Sospeita.

Finalmente, desde la organización esperan que en un futuro cercano los nuevos episodios vean la luz y que el estudiantado de todos los centros de la zona enriquezcan el proyecto con su participación y con nuevas historias.