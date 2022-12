La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, supervisaron ayer el proyecto de regeneración del casco urbano de A Bandeira. Dicha iniciativa obtuvo una subvención de 814.056 euros del programa DUS, que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado a su vez por los Fondos Next Generation. La inversión total asciende a 1,05 millones. El proyecto estará listo en semanas para salir a licitación.

Los dos representantes del gobierno central estuvieron acompañados en su visita por el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, y la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba. Recorrieron la zona donde va a ejecutarse el proyecto, que será en la Praza Juan Salgueiro y las calles adyacentes de Travesía Vista Alegre y da Feira, es decir, las paralelas a la Rúa Xeral. Esta intervención mejorará la movilidad peatonal y la eficiencia energética de dichas vías, colocando además nuevo mobiliario.

Hasta el 100% de inversión

El citado programa DUS 5000 está gestionado por el ministerio a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Su objetivo es impulsar la transición energética en las zonas de reto demográfico, subvencionando a las entidades locales la ejecución de proyectos de mejora de la eficiencia energética, el desarrollo de instalaciones de energía renovables y el fomento de la movilidad sostenible. Las ayudas suelen cubrir el 85% del coste total, pero en casos puntuales pueden alcanzar el 100%

En el ámbito de la comunidad gallega, este programa pone a disposición de las entidades locales 52,23 millones de euros. Hasta la fecha, el IDAE ha resuelto 28 subvenciones, por un importe de 14,6 millones, en Galicia. Cabe recordar que otros ayuntamientos de la comarca dezana, como Lalín y Vila de Cruces recibieron de este organismo cuantiosas subvenciones para optimizar su red de iluminación pública.

Maril critica la descoordinación del gobierno local

Desde el PP local su portavoz, Ignacio Maril, criticó la falta de coordinación del ejecutivo loca, ya que su partido no fue avisado de la visita de anteayer de la presidenta de la Diputación, mientras que se le notificó el lunes por la tarde la de la secretaria de Estado. “Suponemos que estos olvidos a la hora de avisar al resto de miembros de la corporación municipal se debe al caso que reina en el Concello en los últimos tiempos. De no ser así, estaríamos ante actos del partido socialista pagados con dinero público, lo que sería aún más grande”. Maril insiste en que por deferencia, “nosotros siempre recibimos a las autoridades, por lo que no entenderíamos este desprecio por parte del Alcalde a la institución que representamos”. Añade que su partido reclamó las sendas peatonales de la EP-7201 hace ocho meses.