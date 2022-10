Tras cuatro meses de formación teórica y práctica, anteayer remató la segunda edición del programa RR_d Territorio, que impulsa la Fundación Roberto Rivas. Esta iniciativa de formación e incubación de emprendedores permitió, igual que el año pasado, hacer realidad 15 proyectos de emprendimiento social innovador en el rural gallego.

A esta segunda edición se habían presentado 30 candidaturas, y las 15 escogidas nos dan una idea de la versatilidad que ofrece el rural gallego. Así, entre las propuestas tenemos las relacionadas con el trabajo de la tierra, como Agrocultura Miranda, de Chantada; y Agricultura Ecológica, de Silleda, pero también Biopraeudium, una apuesta compostelana por los cultivos de interior. Los productos que nos ofrece la tierra que pisamos están presentes también en Harinas TameNuts, de Verín; Hidromel Fenrir Galicia, de Pontevedra, y Palmira Licores Caseros y Agroturismo, de Ourense. Pero de los cultivos y del entorno natural se sacan beneficios para la piel, como la propuesta de Chorima Cosmética Atlántica, de A Estrada, y para la mente, bajo la idea de Habla del Bosque, la idea de Céline Girardon para promover, desde Gondomar, los baños de bosque, una técnica que se aplica en Japón desde hace ya 40 años.

Completan esta lista de proyectos innovadores Carpintería Otero, de Santiago; Nai de día, de Silleda; Turismo Genealógico, de Coles (A Peroxa); Museo de automovilismo, de Sarria; Economía ética en el rural, de Monforte de Lemos y Lugo, y Consultoría en gestión ambiental, de Vigo.

Mentoría

Durante estos casi cuatro meses (en agosto hubo un parón por vacaciones) los emprendedores estuvieron acompañados en el proyecto de gestación de sus ideas, facilitándoles el acceso a la formación y la tecnología y orientándoles a la hora de conseguir financiación pública y privada. Junto a ellos estuvo un equipo de formadores y mentores que también han emprendido proyectos, de modo que tienen una amplia experiencia y trayectoria en el desarrollo de ideas y negocios.

La formación teórica se combinó con dinámicas prácticas, talleres, sesiones de mentoría personalizada (ya en septiembre) y actividades de contacto con el territorio gracias a la colaboración con empresas, agentes sociales y asociaciones de las comarcas. El jueves, la última sesión del programa sirvió para que cada participante hiciese un balance de su participación. Todos recibieron la visita de las 12 emprendedoras de la UE que durante este mes participan en el programa The Break, del que también forma parte la Fundación Roberto Rivas.

Pero el remate de la formación no significa un adiós. Las personas emprendedoras pueden seguir conectadas con la fundación a través del programa RR_dMentoring, una iniciativa de acompañamiento personalizada y on line. Tienen también la opción de formar parte de la Comunidad DO Territorio, un colectivo que genera red y tejido emprendedor en el rural gallego.