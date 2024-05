Un combate contra el filial bético y el calor

Uno de los “mejores filiales de la categoría” y una previsión de que el termómetro ronde los 35 grados en Sevilla a las 19.00 horas. Son dos de los “enemigos” a los que se enfrenta esta tarde el Pontevedra en el primer asalto de la gran final por el ascenso a Primera RFEF. ante el Betis Deportivo. Aunque el choque se retrasó dos horas para tratar de mitigar las altas temperaturas en la capital hispalense, la predicción mantiene que será una tórrida tarde.

Además, los granates acuden a un estadio histórico, el Benito Villamarín, el segundo de categoría que visitan en este play off, tras el de la Romareda ante el Deportivo Aragón. El club verdiblanco ha querido llevar el choque a este feudo para atraer a más aficionados.

Pero el Pontevedra no estará solo. Al menos 200 hinchas han adquirido entradas para el choque en Sevilla, Y además, los jugadores podrán sentir el aliento de los cientos de ciudadanos que previsiblemente acudan a la Alameda para presenciar el partido en la pantalla gigante instalada por la Diputación. “Somos conscientes de que tenemos mucha gente detrás y es un plus”, apuntó al respecto el míster.

El Pontevedra afronta el partido casi sin bajas. Tan solo quedaron en tierra Marcos Barbeiro y Azael García, poco habituales en las rotaciones del entrenador, Yago Iglesias, que no puede sentarse en el banquillo (ni hoy ni dentro de una semana) por la expulsión que sufrió en el segundo partido de la eliminatoria contra el filial del Zaragoza. “Intentaré ayudar desde fuera y seguramente lo pase yo bastante peor que los jugadores”, dice. Por su parte, uno de los faros del equipo, Yelko Pino, está apercibido y si suma una tarjeta amarilla no podría disputar el choque de vuelta. Por ello, es posible que el míster lo reserve de entrada ante el filiar bético y quede fuera del once inicial, aunque en el banquillo por si es necesaria su intervención. Su posible sustituto podría ser Toño Calvo, el héroe de la eliminatoria ante el Deportivo Aragón al marcar dos de los tres goles de la remontada.

Play-off ascenso a Primera Federación (ida) 19.00h. Estadio:iBenito Villamarín BETIS DEPORTIVO PONTEVEDRA Rodríguez Garay Bastos Zidane Toño Calvo Sorroche Churre Edu Sousa Fernandes Faye Samu Mayo Mawuli Mendy Charly Mario Gómez Yanis Dálisson Mateo Chiqui Busto Álex González Ortiz Entrenador Arturo García "Arzu" Entrenador Yago Iglesias Banquillo Germán (p.s.), Rosas, Reina, Fernández, Salguero, Kike y Marcos Banquillo Manu Vizoso (p.s.), Hermelo, Eneko, Barbeiro, Padín, Rufo, Guèye, Borja Domínguez y Yelko Pino Árbitro:iRoca Roblesi(colegio murciano)

Aunque conseguir un buen resultado en la ida de hoy es fundamental, Iglesias insistía el viernes en que “la eliminatoria se va a culminar en Pasarón”, si bien todavía “no pensamos en el partido de vuelta”. El Pontevedra viajó “ilusionado y centrado” ante este reto, pero consciente de la dificultad de un choque ante el equipo que a juicio del entrenador “es de los mejores de la categoría”. “La información que tenemos es que van a estar todos”, en referencia a los jugadores del filial verdiblanco que suelen acudir con el primer equipo. “Es una plantilla muy joven con varias nacionalidades, varios perfiles, un equipo muy físico tanto a nivel de piernas como a nivel de estatura”.

