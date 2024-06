Qué bien sienta permitirse un dulce sin sentirse culpable. Aunque este tipo de alimentos no sean convenientes en cantidades abundantes, de vez en cuando no hay ningún problema en dejarnos caer por el pasillo de postres y golosinas del supermercado y echar un par de cosas al carrito. Aunque no sean alimentos de los que convenga abusar, sí que son una manera ideal para darnos una alegría -sobre todo para los amantes del chocolate-.