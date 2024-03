El Pontevedra, prevenido ante el “menos filial de los filiales” del grupo

El Pontevedra defiende una jornada más el liderato del grupo I de Segunda RFEF y lo hace visitando uno de los campos más complicados de la categoría, las instalaciones Municipales Nando Yosu de Santander, donde se medirán, a partir de las 16.00 horas, a un Rayo Cantabria que solo ha perdido dos partidos como local este curso. Los granates no pueden fallar, después de que el Ourense ganara ayer al Valladolid Promesas en uno de los encuentros adelantados de la jornada 27 (4-1), si quieren seguir mandando en la clasificación.

Churre, sancionado por acumulación de amarillas, es la única baja del conjunto pontevedrés, que podrá contar con Samu Mayo, que entrenó esta semana con normalidad. Así, Yago Iglesias se centra en buscar la mejor manera para superar al segundo equipo del Racing de Santander, al que definió como “el filial menos filial de la categoría” porque “es un equipo que maneja bien los tiempos, que está vivo en los partidos; es cierto que ha recibido dos o tres goleadas en partidos puntuales, pero porque muy condicionados. Es un equipo que se hace muy fuerte defensivamente y que tiene jugadores de mucho nivel, en dinámica del primer equipo, y que creo que muy pronto los veremos en el fútbol profesional”.

El Rayo Cantabria no llega en su mejor momento a este partido, inmerso en una racha negativa, pero está peleando por mantenerse en zona de play off (actualmente es quinto), pero el míster granate apunta que “es todo cuestión de estadística. En el último tramo de competición está teniendo resultados adversos, pero cómo compite hace ver que hace muchas cosas bien y al final los partidos se deciden en pequeños detalles.Su último partido en casa fue derrota contra el Guijuelo, pero tuvo expulsiones, fue un partido muy condicionado y para nada refleja lo que ha sido la realidad del propio partido”.

Yago Iglesias comenta que “en esa zona de play off hay varios equipos que están a uno o dos puntos. Si miras la clasificación, quitando a los tres que estamos ahí arriba en la cabeza, prácticamente entre el play off y el play out hay solo seis puntos de diferencia. La categoría está muy bonita en todas las partes de la clasificación y eso hace que este tramo que nos queda de aquí a final de temporada de ocho partidos nos vamos a enfrentar a varios equipos que se están jugando muchas cosas, en este caso el Rayo Cantabria se está jugando el meterse en play off”.

El entrenador granate insistió en la importancia de ir partido a partido y de que el equipo se centre en sí mismo para sacar un resultado positivo de Santander. Más concretamente, Yago Iglesias pide paciencia y concenrtación a su plantilla para lograr los tres puntos. “No cambiamos nuestra manera de jugar en casa o fuera, pero cuando preparamos los partidos, y según contra qué rivales, pedimos a los jugadores que presten atención a ciertos aspectos, en este caso es que fuera de casa no vas a ganar un partido en el minuto 10, en el 15, ni en el 50. Rascar puntos en el campo de este equipo es complejo”, explicó.