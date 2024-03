“Poco margen de error” en la lucha por el ascenso más “caro” de los últimos años

“Contento por el gol, por el partido y la sensación que tuve personalmente no”. Así de exigente se mostró Mario Gómez con respecto a su actuación el pasado domingo contra el Avilés (2-0). “Analizándolo más allá de la jugada del gol, creo que no estuve a buen nivel, no pasa nada por reconocerlo: creo que ha sido mi peor partido en Pasarón”, afirmó ayer el defensa del Pontevedra, que no quiere relajarse en el tramo decisivo de la temporada: “Quedan pocos partidos, ocho; hay poco margen de error, soy muy exigente conmigo mismo y no me puedo permitir otro partido así, cualquier error ahora mismo te puede penalizar mucho”, aseguró.

El central destacó el haber recuperado el liderato, porque “a todo el mundo le gusta verse primero”, pero avisa de que el final de la liga va a estar muy apretado. “Esta jornada, con nuestra victoria, nos han favorecido los resultados, pero creo que Ourense y Zamora van a dejarse pocos puntos. Ahora tienen dos partidos como locales, que son bastante fuertes, así que primero vamos a ganar nosotros y después veremos lo que hacen los rivales”, señaló Gómez, que apunta que el ascenso puede ser de los más “caros” de los últimos años en cuanto a puntos: “Viendo el nivel y la racha que llevamos los tres equipos, ¿quién dice que no podemos aguantar los ocho partidos que quedan?”.

Aún así, insistió en que “hay que ir partido a partido. A raíz de la derrota del Zamora el equipo dio un paso adelante, contra el Oviedo y esta semana, el equipo tiene una fortaleza mental buenísima y estamos preparados para afrontar estos ocho partidos de la mejor manera posible”.

El central granate valoró mucho la victoria del pasado domingo contra el Avilés. “Era un partido un poco trampa, ya nos había avisado el míster del equipo que venía y en la dinámica que venía, que eran siete jornadas sin perder. Te pones a mirar la plantilla del Avilés y a principio de temporada seguramente en todas las quinielas lo pondrían entre los tres o cuatro primeros. Es un equipo que compite muy bien, ya nos había avisado el míster de que iba a ser un partido largo, que sus partidos se resuelven en las segundas partes y por pequeños detalles, y creo que así fue”, comentó.

Además, celebró el haber dejado la portería a cero. “Lo de los goles en contra en esta segunda vuelta es llamativo, porque llevamos el doble que en la primera, pero también cuatro puntos más. Es la primera vez que me pasa. Cuando mantenemos la portería a cero, y más con el poderío ofensivo que tenemos, estamos más cerca de ganar. Teníamos ganas de dejar la portería a cero. Quitando dos o tres acciones en las que el Avilés se impuso, el equipo estuvo a un buen nivel defensivo”, señaló.