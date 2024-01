La puntería falló por tercera vez

La falta de inspiración le costó el liderato al Pontevedra. Es raro no ver anotar al conjunto granate, segundo máximo goleador de toda la Segunda RFEF con 42 tantos, solo superado por el Logroñés del grupo II y por un gol, pero el pasado domingo fue uno de esos días en los que no acompañó la puntería. El 0-0 cosechado en Langreo supuso la pérdida de la primera posición en favor del Ourense, que la recuperó con una ventaja de dos puntos.

Solo tres equipos han logrado dejar su portería a cero frente al Pontevedra en lo que va de temporada, y solo uno lo consiguió en Pasarón, el Rayo Cantabria, que arañó un punto del viejo campo de O Burgo en la jornada 10, en un partido en el que los granates fallaron infinidad de ocasiones.

Los otros dos partidos en los que el equipo de Yago Iglesias no consiguió marcar los jugó a domicilio y, casualidad o no, fue en campos de superficie sintética. El último fue el pasado domingo, en su visita a un Langreo que parece abonado al empate, después de haber encadenado cinco consecutivos. A pesar de los regulares resultados de las últimas semanas, el cuadro asturiano se mantiene en séptima posición a un solo punto del play off de ascenso, lo que demuestra lo igualada que está la competición.

El otro rival que logró dejar su portería a cero frente al conjunto granate fue el Ourense, en la jornada 15, el pasado 9 de diciembre. El actual líder demostró en el campo de Oira su fortaleza defensiva, no obstante, es el segundo equipo con menos goles en contra del grupo I, al haber encajado solo una decena –solo lo supera el Zamora, con nueve goles en contra–.

Este pequeño tropiezo, aunque rompe la dinámica positiva del equipo y lo separa provisionalmente del liderato, permite a Yago Iglesias continuar cumpliendo el objetivo marcado para la segunda vuelta de mejorar los números de la primera. Entonces, en las tres primeras jornadas el cuadro granate sumó 4 puntos, mientras que ahora ha logrado 7.