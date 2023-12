El Club Deportivo Arenteiro recibe esta tarde en el Municipal de Espiñedo a las 19.00 horas al Real Club Deportivo de A Coruña en un partido que el entrenador de los verdes, Javi Rey, describe como un “bonito derbi” y un encuentro “muy especial”.

La semana de entrenamientos fue diferente a cualquier otra porque los jugadores venían de partidos de Liga y partidos de Copa del Rey, llegando el domingo de madrugada de su última jornada ante el Rayo Majadahonda en Madrid, por lo que tuvieron de descanso el lunes y el martes; una situación que no suele ser habitual en el equipo, pero que no ha afectado en absoluto al rendimiento. “Lo bueno que tiene jugar contra un equipo como el Deportivo es que los jugadores van solos, no hace falta motivación, todo el mundo quiere jugar contra ellos. Además es un partido especial e histórico, para la villa es motivo de orgullo que vengan en un encuentro oficial”, resume el técnico local, que asegura que hay “máximo respeto” y “muchas ganas”.

La dificultad de los coruñeses la señal especialmente a balón parado, donde destaca la figura de Lucas Pérez “muy peligroso tanto en faltas laterales como en faltas frontales y sobre todo en saques de esquina”, pero también en individualidades poniendo de nuevo el foco en Lucas Pérez, pero también en Yeremai, Diego Villares, “que llega muy bien a segunda línea, hace goles y juega bien de cabeza”. “Esos tres jugadores a nivel individual pueden decidir el partido, aunque cualquier jugador en un partido tan igualado como será el de hoy pueda hacer daño”, dice Rey, que también habla de Pablo Vázquez, Pablo Martínez o Barcia.

El Deportivo ya pasó por Espiñedo, pero lo hizo en pretemporada y el entrenador advierte que el choque no se parecerá en nada. “Lo digo por nosotros. El Arenteiro que va a jugar hoy no es el de pretemporada. Nosotros tuvimos que ir a un mercado largo por los recursos que tenemos a disposición y ahora tenemos una plantilla muy seria, muy competitiva y lo está demostrando. Así que no tenemos nada que ver con lo que éramos en pretemporada ni en las primeras jornadas de competición. Hemos ido creciendo con el paso de los partidos y cada vez el conjunto compite mejor”, sostiene Rey, quien subraya como ejemplos el empate en Zubieta delante de la Real Sociedad B o la victoria en el derbi en el Anxo Carro.

Al ourensano no le preocupa el aspecto que pueda presentar el terreno de juego porque considera que estará duro, la lluvia perdonará y el campo no se levantará, pero sí hace una petición: que la afición no falle. “Que sea el número 12 porque el Deportivo es un equipazo a pesar de las críticas que está recibiendo actualmente. Tiene muy buenos futbolistas y un gran entrenador, es un rival que viene a poner las cosas muy difíciles y sabemos que habrá mucho deportivista, pero necesitamos que Espiñedo sea del Arenteiro. Que en los momentos de flaqueza apoyen y aprieten y, sobre todo, que no dejen que el Depor este cómodo. Sabemos que las opciones de la salvación del Arenteiro pasan por Espiñedo, lo entendieron los jugadores y lo entendió la afición, esa consonancia entre aficionados y jugadores tiene que ir de la mano hoy para superar a un gran equipo”, pide el míster.