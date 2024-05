Cambio de líder en la Copa de Segunda

El Decoraciones Fernández se ha aupado al liderato de la Copa de Segunda de la Liga Keniata de Moaña al imponerse de forma ajustada (4-3) al Leña Verde en el partido de la jornada del fin de semana en esta competición. El duelo entre uno de los máximos aspirantes al título y el anterior líder se acabó decantando para los primeros, que se quedan en solitario al frente de la tabla.

La emoción, con todo, es lo que preside esta categoría, en la que los seis primeros clasificados están separados por únicamente tres puntos. El Bruno The Rock Barbers descansó al tocarle enfrentarse a un Cervexería O Carlete que no entra en competición y suma los mismos 12 puntos que el Máikel and Best Sport, que venció al Rápido da Jalleira/Axeito Urban de forma contundente (6-1).

A la estela del líder se encuentran el Leña Verde, el Tecnosat/Pescadería Josefa y el Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar. El Tecnosat sacó adelante su enfrentamiento con el Mapfre Moaña/Soluzión Enerxética por 4-1, mientras que el Northcoast hizo lo propio ante el BB+, al que ganó 8-3. Eso sí, el Northcoast ha disputado un encuentro más que sus rivales en los puestos de privilegio.

Resultados y clasificación de la Copa de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

Más allá de los seis primeros clasificados se abre un hueco con el resto de equipos, que no parece que puedan optar a las primeras plazas. El Rápido da Jalleira es el mejor situado de ellos con siete puntos, pero es el Unión Penosa el único que sumó el fin de semana, gracias a su triunfo ante el Kanillas Athlétic por 4-2.

En la Copa de Primera División también hubo algún movimiento en la zona alta. El Getelec Instalaciones se une a Casa Adriano y Crispametal/Celtamotor en un trío cabecero que suma 15 puntos después de haber disputado seis encuentros. El segundo clasificado de la categoría venció en esta jornada al Fulming Bar Royal por 6-1, y se aprovechó de que el Crispametal descansaba y que el Casa Adriano, que es líder por mejor coeficiente, aplazó el encuentro que debía disputar ante el A Camelia Caramuxo.

La cuarta plaza en este grupo es para el Vinoteca A Cepa Bueu, que en esta ocasión se deshizo del Electricidad Bermúdez por 5-3, lo que le sirve para alcanzar los 10 puntos, uno más de los que tiene el Bar Ramona/Repsol, que en esta ocasión firmó la goleada del fin de semana (9-2) ante el A Centoleira/Daniel’s.

El Orquesta Magos, por su parte, sumó los tres puntos en su compromiso ante el Retoral/Piscis/Chiringo A Borna para ganar posiciones y tocar la séptima plaza. Por abajo, los dos equipos que han sumado menos son el Electricidad Bermúdez y el A Centoleira. Este único suma un único punto y todavía no ha sido capaz de lograr la victoria en este torneo.

