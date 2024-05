El Frigoríficos se cita con un gigante

El Frigoríficos del Morrazo se cita esta tarde (18.30 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje del gallego Andrés Rosendo y del asturiano José Carlos Friera) con el Fútbol Club Barcelona en busca de una sorpresa que le permita rascar algún punto ante la escuadra recientemente clasificada para la Final Four de la Champions League. El conjunto que dirige Nacho Moyano apostará por competir hasta donde le den las fuerzas frente a un auténtico monstruo, campeón de la Liga Asobal en las últimas 13 temporadas –a las que hay que añadir la presente– con un dominio insultante.

Las estadísticas dejan poco espacio para la esperanza, pero sí alguno. El cuadro blaugrana ha cedido dos derrotas (una de ellas en los despachos por alineación indebida) y cuatro empates en la última década. El Cangas quiere inscribir su nombre al lado de los de Bidasoa, Granollers, Logroño o Antequera, no solo por el componente emocional, sino, sobre todo, por la necesidad de puntos para seguir alimentando sus esperanzas de eludir el play down. Nacho Moyano y su plantilla han encarado la semana como si de otra cualquiera se tratase, sabedores de que su excelente momento de forma –cinco victorias y un empate en los últimos siete encuentros– les invita a competir y a intentarlo, siempre desde el punto de partida de que la empresa es más que altamente improbable.

La mejor versión canguesa contra la peor blaugrana

Los mensajes durante toda la semana han ido en idéntico sentido. No renunciar a nada, pero siendo muy conscientes de que las opciones de dar la sorpresa pasan no solamente por ofrecer la mejor de las versiones del Frigoríficos, sino también por tener la peor de las versiones posibles del cuadro blaugrana enfrente. El entrenador madrileño apunta a la posibilidad de que la clasificación para la Final Four y los próximos compromisos de las selecciones nacionales saquen un tanto de foco a los blaugrana para encontrar un resquicio, una mínima debilidad que explotar.

La plantilla del Cangas está al completo para recibir a los de Antonio Carlos Ortega, más allá del lesionado Juan del Arco y del pivote Mendonça, que no cuenta. Así, Moyano se lleva a los porteros Jorge Pérez y Elcio; los extremos Dorado, Moisés, Jenilson y Azurmendi; los pivotes Quintas y Essam; los centrales Santi López y Toth; y los laterales Fodorean, Thymann, Brais, Gayo y Andrade. El decimosexto elemento es el joven pivote del Automanía Luceros Juan Rodríguez, que lleva en dinámica de entrenamientos del primer equipo toda la temporada, y que podría tener la oportunidad de debutar en la Liga Asobal.

Carlsbogard y Mem, fuera de la convocatoria

En plena resaca emocional tras la clasificación para la Final Four, dejando en la cuneta al Paris Saint Germain, aterrizará el Fútbol Club Barcelona en O Gatañal para cumplir el trámite en una Liga que ya tiene ganada. Fiel a su política de rotaciones, Antonio Carlos Ortega reservará a los laterales Carlsbogard y Dika Mem, que, de este modo, se unirán a los lesionados Makuc, Jaime Gallego y Pol Valera. La amplitud de recursos que tiene los blaugrana le permitirán incluir en una lista de 15 jugadores a los hermanos Petar y Djordje Cikusa, dos auténticos talentos del balonmano. Además, entrará también el joven pivote Óscar Grau.

De este modo, la lista estaría conformada por los porteros Gonzalo Pérez de Vargas y Nielsen; los extremos Ariño, Wanne, Aleix Gómez y Janc; los pivotes Frade, Javi Rodríguez y Grau; los centrales Petar Cikusa y Richardson; y los laterales N’Guessan, Djordje Cikusa y Lángaro; y el especialista defensivo Petrus. “La de Cangas es una pista muy complicada. Ellos están muy bien y se lo juegan todo. Todos los equipos que van allí sufren con esta afición, que presiona hasta el final. Intentaremos sacar el partido adelante y demostrar hasta el final que queremos ganar siempre”, analizó Petar Cikusa en la web del Barcelona.

Suscríbete para seguir leyendo