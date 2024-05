Intoxicación masiva en un colegio de Ames: 60 alumnos afectados mientras la Xunta toma muestras de la comida

Al menos 59 alumnos y monitores de comedor del colegio de Ventín de Ames han manifestado, según cifras oficiales de la Xunta de Galicia, síntomas de intoxicación (en las últimas horas y al cierre de esta edición), con cuadros de diarrea, vómitos y, en algunos casos, fiebre. Los datos fueron puestos en conocimiento del Concello, Educación y Sanidade, que ya ha tomado muestras de comida y tiene previsto inspeccionar el comedor del CEP el próximo lunes, así como el del CEIP Agro do Muíño, y también sus cocinas donde se prepara el menú. Esta podría ser una de las causas, aunque tampoco se descarta que la incidencia de algún virus estomacal pueda estar detrás. El 061 recibió alrededor de 50 llamadas y 7 pacientes fueron derivados a Urgencias.

Desde la Asociación de Nais e Pais As Brañas de Ventín elevan la cifra de afectados a al menos 86. La entidad se ha puesto en contacto con la Xunta "para ver de onde vén o problema", pero aún no existe una respuesta oficial. Asimismo, se mandó un mensaje a las familias a través de la plataforma Abalar, y tienen claro que los chavales afectados no pertenecen a la misma aula, así como que algunos ni se sentaron juntos en la comida, barajando con que afecte a un buen número de clases. En total, estudian en estas instalaciones unos 600 alumnos, y algunos de los afectados fueron por urgencias, aunque desde la directiva de la entidad aclaran que las comunicaciones recibidas únicamente les han llegado de sus asociados, una de cada tres familias, "e seguramente haxa máis" pacientes.

El Concello hace seguimiento de la situación

Al hilo, el alcalde, Blas García, y la concejala de Educación, Carmen Porto, están en permanente contacto con la Consellería de Sanidade y con los representantes de las ANPA y las direcciones de los centros educativos de Ames para hacer seguimiento de cómo evoluciona la situación. El regidor también confirmó a este diario que el lunes técnicos de Sanidade se trasladarán a las instalaciones donde se elaboran los menús para tomar muestras que permitan esclarecer si la intoxicación tiene origen alimentario o vírico. Además, han facilitado un teléfono para la comunidad educativa, el 649 829 090 del Sistema de Alerta Epidemolóxica de Galicia , ante cualquier síntoma o para notificación de casos, así como otro de WhatsApp, 606 714 163, operativo durante todo el fin de semana.

Además, Blas García, destacó la "áxil resposta das consellerías de Sanidade e Educación, que rapidamente puxeron todos os seus medios a disposición do Concello de Ames para responder a esta situación". En este sentido se manifestó la concejala Carmen Porto, que agradeció "a boa disposición e a colaboración da comunidade educativa e de todos os colectivos implicados na xestión desta situación como son as direccións dos centros, as ANPA, monitorado, persoal municipal e Xunta de Galicia".

Los menús de los comedores escolares de Ames se elaboran en las instalaciones del CEIP Agro do Muíño, que sirve en el propio centro, el CEP de Ventín, la escuela infantil de A Tarroeira y prepara la comida de los alumnos con intolerancias alimentarias, mientras que desde la cocina de la EEI do Milladoiro se surte a los demás centros educativos del municipio.

Y si en un primer momento los cuadros de diarrea y vómitos, que en algunos casos están cursando también con fiebre, se circunscribían a alumnos del CEP de Ventín, así como a algún trabajador del comedor, parece que están empezando a trascender cuadros sintomáticos también entre la comunidad educativa del CEIP Agro do Muíño. En cuanto a los menús, parece que el miércoles se sirvió ensaladilla, y este jueves pescado, si bien fuentes médicas aclaran que, de ser una intoxicación alimentaria, los síntomas aparecerían a las 12 horas o menos del consumo.

Sin casos graves

A su vez, la Consellería de Sanidade, a través del servicio de Vixilancia Epidemiolóxica y del de Saúde Alimentaria aseguran que "xa está investigando para coñecer a causa do brote de gastroenterite en distintos colexios de Ames nos que os comedores son de xestión municipal. Se ben aínda non está definida a causa, por se puidese ser de orixe alimentaria, esta mesma tarde recolleranse as mostras das comidas para a súa posterior análise no laboratorio de Saúde Pública". Asimismo, y por la información de la que disponen, "ata o de agora non se ten rexistrado ningún caso grave en alumnos afectados. En todo caso, desde a Consellería de Sanidade seguirase a situación e investigaranse as posibles causas do brote". Al parecer, a última hora los padres tenían constancia de al menos un alumno bajo vigilancia médica (luego trascendería un segundo), pero en la inmensa mayoría los síntomas no han ido a más.