El Cangas quiere ampliar su horizonte

El Frigoríficos del Morrazo reivindicará su derecho a seguir soñando con evitar la plaza del playdown de la Liga Asobal Plenitude en el encuentro que esta tarde (19 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los andaluces García del Salto y Huertas Herrador) afronta ante el Rebi Cuenca. Los cangueses se medirán al equipo que lo precede en la tabla clasificatoria –los manchegos suman 18 puntos por los 14 del Cangas– y que a día de hoy es el único al que los de Nacho Moyano le pueden echar mano. El objetivo, tal y como reconoce el técnico madrileño, es complicado, pero los cangueses no quieren renunciar a él.

Y es que la ilusión se ha instalado en el Frigoríficos después de un notable mes de marzo, saldado con la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey, y con un empate (Granollers) y dos victorias (Sinfín y Ademar). Cuatro partidos consecutivos invictos que han permitido a los morracenses alejar en siete puntos más el golaverage el descenso y rearmarse anímicamente. Más allá de la posibilidad de salvar la categoría de forma directa, el Cangas no quiere desaprovechar la oportunidad de seguir compitiendo y evolucionando en su juego. Y no hay mejor forma de hacerlo que con victorias.

Un rival duro

La tarea, con todo, no será fácil. El Cuenca no está disfrutando de su mejor temporada, pero es un equipo duro en defensa y con elementos de mucha calidad en ataque. Contará con la baja de Pozzer, pero su primera línea presume de jugadores del nivel de los argentinos Simonet y Fede Pizarro, entre otros. Saber adaptarse al estilo de juego de los de Lidio Jiménez será determinante para que el Cangas pueda imponer su ritmo y optar a la victoria.

Mantener el nivel defensivo y evitar las pérdidas

Más allá de eso, el cuadro local confía en la mejoría defensiva experimentada en los últimos encuentros, y que ha acompañado con el salto de calidad de Jorge Pérez, rayando a un gran nivel estas semanas. Y ofensivamente, más allá de las llamativas estadísticas de acierto y de goles, del paso adelante de Brais, del aplomo de Thymann o de las genialidades de Jenilson, lo importante está siendo el mimo en el trato de balón para evitar las pérdidas absurdas que otrora han condenado a los de Moyano. Por repetir esas buenas sensaciones pasarán las posibilidades del Cangas.

18 en la lista provisional

El técnico madrileño ha convocado a 18 jugadores para dar hoy la lista definitiva, ante los problemas físicos que atraviesa alguno de sus hombres. En portería están Jorge Pérez y Elcio; para los extremos están Moisés, Dorado, Jenilson, Azurmendi y Martín; los centrales son Manu Pérez, Toth y Santi López; los laterales Fodorean, Brais, Thymann, Andrade y Gayo; y los pivotes Mendonça, Quintas y Essam. Moyano deberá realizar al menos dos descartes, algo que hará tras el calentamiento.

El otro factor al que quiere aferrarse el equipo cangués no es otro que O Gatañal. Más allá del debe de no haber podido cerrar algunos partidos, el conjunto cangués no ha perdido en casa en lo que va de segunda vuelta, con el triunfo ante el Ademar y los empates frente a Puente Genil, Nava y Granollers.

