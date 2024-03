Luis Montes seguirá en el Bueu Atlético

Luis Montes seguirá la próxima temporada en el banquillo del Bueu Atlético. El club ha anunciado la renovación del técnico aprovechando el parón del campeonato, al que los buenenses llegan –tras su empate ante el Tejina– en el séptimo puesto de la tabla clasificatoria con 26 puntos en su casillero. El que fuera preparador de Porriño o Lavadores, entre otros, ha cumplido con creces en su primera campaña y la entidad que preside Manolo Castro se ha apresurado a cerrar su continuidad.

“Mi opción era seguir aquí o si no quedarme en casa”, señala Montes, que ya cuando llegó a Bueu la temporada pasada apuntó como una de las razones de su fichaje la posibilidad de desarrollar un proyecto a medio/largo plazo. Eso sí, a base de contratos cortos que no supongan una hipoteca ni para él ni para el club. “La idea desde el principio era la de continuar si todo iba bien. Y ahora esperemos que dure”, señala el preparador, que admite “estar muy a gusto aquí. Todo está marchando muy bien, pero la idea es ir poco a poco. Y el Bueu Atlético comparte esta filosofía”. Además, destaca que el año ha sido “muy llevadero. A estas alturas la temporada se podría hacer larga, pero no está siendo nuestro caso, así que tenía pocas dudas en renovar”.

Ocho puntos más que el año pasado

La situación clasificatoria de la escuadra buenense es envidiable, con 26 puntos –ocho más que el año pasado a estas alturas– y la opción de pelear por la sexta plaza –que actualmente ocupa el Xiria, también con 26 puntos–, toda vez que la quinta está demasiado lejos, con los 31 puntos del Granitos Ibéricos. “Yo creo que nuestro sitio está entre el quinto y el décimo, y ojalá que sea más cerca del quinto, a pesar de que hemos arrastrado muchos problemas de bajas y lesiones este año”, manifiesta Luis Montes.

Sin lamentarse por las ausencias

El último ejemplo de ello fue el partido ante el Tejina, al que los buenenses llegaban sin los lesionados Meira y Lluque, además de Mauro, José López o Javi Torres. Y por si fuera poco Roque se lesionó en entrenamiento y no pudo jugar un solo minuto, dejando únicamente en primera línea a Brais, Éber, Iván y al polivalente Adrián. “Lo bueno que tenemos es que no nos quedamos en el lamento de ver cuántas bajas tenemos. No caemos en la autocomplacencia, que hubiese sido lo fácil”, señala. Eso a pesar de que el inicio del choque fue complicado. “Ellos se jugaban la vida, fueron a un ritmo alto y tampoco nos favoreció en exceso el criterio arbitral”, afirma.

Último tramo de Liga

Con el marcador reflejando una desventaja de seis goles en los albores de la segunda mitad, los buenenses fueron cimentando su reacción. “Ese ritmo que marcaron al principio nos favorecía, a pesar de tener pocos cambios, porque físicamente y en cuanto a ritmo nosotros estamos por encima”, afirma Montes, que ya en lo balonmanístico destacó que “su pivote nos estaba haciendo mucho daño, y cuando pasamos a 5.1 lo controlamos mejor. Si el partido dura tres minutos más lo ganamos”.

Ahora los de O Morrazo afrontan el tramo de calendario más complicado, ya que les tocará medirse a tres de los cuatro primeros clasificados (Lanzarote, OAR y Reconquista), además de a Ingenio y Lalín. Estos dos últimos rivales, apuna el técnico de los buenenses, “son los que definirán las posiciones en la zona media”. Pero antes del sprint final el Bueu Atlético disfrutará de vacaciones toda la semana. Ese era el compromiso de Montes si su escuadra llegaba a este parón con más de 25 puntos.

