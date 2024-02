El Bueu Atlético se fija en la quinta plaza

El Bueu Atlético pasó de sumar una sola victoria en ocho encuentros a encadenar tres triunfos consecutivos. Una racha que le permite estar “virtualmente” salvado cuando restan todavía ocho jornadas por disputar. El objetivo del equipo entrenado por Luis Montes se centra ahora es acabar lo más alto posible en la clasificación y apunta a la quinta posición, de la que le separan únicamente dos puntos.

El conjunto bueués viene de ganar al Culleredo (28-37), que venía lanzado con tres victorias consecutivas, y a continuación aprovechó sus dos compromisos seguidos ante su público para ganar 35-27 al Ribeiro Rodosa y 36-29 al Gáldar. Así, el Bueu Atlético se afianza en la parte media alta de la clasificación con 23 puntos. Los de Luis Montes tienen una ventaja de quince puntos sobre los dos últimos clasificados –Culleredo y Tejina–, que son los que marcan el descenso. Quedan ocho jornadas por disputar y 16 puntos en juego. La salvación matemática podría ser una realidad este mismo fin de semana, en el que además los dos últimos se enfrentan entre sí.

“El objetivo número uno de la temporada era salvarnos y a poder ser sin apuros. No hubo ningún momento de la temporada en la que estuviésemos en puestos de descenso, así que la situación en la que estamos ahora la hubiésemos firmado sin dudarlo”, explica Luis Montes. La consecución de ese objetivo no significa que ahora el Bueu se relaje ni vaya a bajar los brazos. Más bien al contrario. “Quedan dos meses de competición y cuanto más arriba acabemos mejor. Si podemos ser quintos no vamos a ser novenos”, afirma. A la vista de como se encuentra la clasificación aspirar a más que esa quinta plaza parece difícil.

Ese puesto lo ocupa actualmente el Calvo Xiria con 25 puntos y luego vienen otros seis equipos, todos en un pañuelo de cinco puntos. “La cuarta plaza, que ahora tiene el Reconquista con 31 puntos, parece inaccesible”, reconoce Montes. La última derrota del Bueu Atlético fue precisamente ante el Calvo Xiria, un partido que no dejó buenas sensaciones. “Nos queda como un lunar. No fue tanto el perder, sino la forma. En el resto de partidos nunca perdimos nuestra identidad y forma de juego”, analiza el entrenador.

Calendario hasta final de temporada

Con la salvación en la mano ahora el Bueu va a tener un calendario en el que se va a medir a equipos de la parte alta, que están luchando por los puestos de ascenso, como el propio Reconquista, OAR y Lanzarote, y a otros que pelan por eludir el descenso, como el Porriño o Tejina. “Nos vamos a enfrentar a conjuntos que se juegan su temporada en estos dos meses. Yo estuve en esa situación y por respeto a la competición tenemos que salir a dar el máximo en cada encuentro”, apunta Luis Montes.

Para afrontar este tramo final de la competición el técnico mantiene el discurso y la forma de trabajar que tan bien le ha funcionado este año. “Aunque esté manido, hay que ir semana a semana, partido a partido. El nivel medio de nuestro grupo es muy alto y cada día, cada rival es un reto”, argumenta el entrenador del Bueu Atlético.

Estos dos meses que quedan por delante permitirán además trabajar con tranquilidad en otro de los objetivos, que pasa por seguir formando a una plantilla compuesta por jugadores muy jóvenes y trabajar con ellos con vistas al futuro.

El próximo encuentro del Bueu Atlético será ante el Granitos Ibéricos Carballal, uno de sus rivales en la lucha por el quinto puesto y que ahora tienen 25 puntos. El partido será el sábado en el pabellón vigués a las 18.30 horas y Luis Montes espera recuperar al extremo José López, que se perdió los últimos compromisos por un problema en el hombro.