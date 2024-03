El Rápido Jalleira suma el segundo éxito

El Rápido da Jalleira sumó su segundo triunfo de la temporada al sorprender al Decoraciones Fernández con un 4-2 que le permite escalar un puesto en la tabla clasificatoria de la Liga Keniata de Moaña y ser antepenúltimo, justo por encima de BB+ y Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética. Su rival, mientras, se mantiene entre los 12 conjuntos que tendrían plaza en el grupo por el título de cara a la segunda fase del campeonato.

En la zona alta no hubo cambios, con la victoria de los siete primeros clasificados. Casa Adriano y Crispametal/Celtamotor mantienen la igualdad en la cabeza después de sus respectivos triunfos. El vigente campeón apalizó al Kanillas Athlétic con un contundente 9-0, y su principal rival venció por 7-3 al Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas. El Getelec Instalaciones les va a la zaga, a solo dos puntos, gracias a su victoria ante el Unión Penosa, lograda sin haberse vestido de corto al no comparecer su rival. También ganaron sin despeinarse Orquesta Magos al Cervexería O Carlete y Electricidad Bermúdez al Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo al no haber acuerdo en el cambio de fecha para los partidos.

Resultados y clasificación de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

El pleno de los equipos de la zona de privilegio se completó con las victorias de Fulming Bar Royal sobre Retoral/Piscis/Chiringo A Borna y de Bar Ramona/Repsol sobre el Leña Verde, este de forma ajustada por 2-1.

En la pugna por colarse en el grupo cabecero, Máikel and Best Sport y A Centoleira/Daniel’s dieron un par de gigante al imponerse a BB+ y Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética, respectivamente. Fuera de esas plazas, el A Camelia derrotó al Vinoteca A Cepa.