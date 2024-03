Decoraciones Fernández y A Centoleira entran en el grupo por el título

Decoraciones Fernández y A Centoleira/Daniel’s se han colado entre los 12 primeros clasificados de la Liga Keniata de Moaña después de haber resuelto con éxito sus respectivos compromisos de la jornada. El primero de ellos se impuso por 2-0 al BB+, mientras que el segundo hizo lo propio con el Vinoteca A Cepa Bueu por 5-0 en lo que fue un enfrentamiento directo por estar en el grupo que jugará por el título en la segunda fase del campeonato.

Con cuatro partidos por delante para que finalice la primera fase el propio Vinoteca A Cepa y el Bruno The Rock Barbers –que descansó este fin de semana– se caen de la zona de privilegio, si bien las distancias continúan siendo exiguas, con cuatro escuadras en un margen de solamente un punto con dos puestos en juego. Además de estos dos conjuntos (con 24 puntos en su casillero) y del A Centoleira (con 25) el otro implicado más directamente es el Máikel and Best Sport (25), que se vio sorprendido por uno de los equipos de la zona baja, el Kanillas Athlétic, en un encuentro que perdió 2-3.

Resultados y clasificación de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

Los resultados del fin de semana sitúan al Decoraciones Fernández décimo con 27 puntos, solo uno menos que el Cervexería O Carlete, que derrotó 4-2 al Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas. Los ocho primeros ya cuentan con un notable colchón para haber asegurado su presencia entre los mejores.

En la lucha por el liderato Casa Adriano y Crispametal/Celtamotor mantienen su peculiar mano a mano. El vigente campeón venció por 7-4 al A Camelia/O Caramuxo, mientras que su máximo rival tuvo que sufrir bastante más para acabar venciendo al Retoral/Piscis/Chiringo A Borna por 3-2. Ambos suman 48 puntos por los 46 de un Getelec Instalaciones que no renuncia a nada. Esta semana se deshizo del Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar por 5-2 y sigue a dos puntos de la cabeza.

Triunfo del Electricidad Bermúdez ante el Bar Ramona

Más alejado del trío que peleará por el campeonato, el Fulming Bar Royal resolvió con un 3-0 su cita ante el colista de la categoría, el Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética, por lo que continúa un punto por encima de un Electricidad Bermúdez que salió ganador de su duelo ante el Bar Ramona/Repsol al imponerse por un apretado 2-1. La séptima plaza es para el Orquesta Magos, que goleó al Leña Verde por un claro 8-2.

En la zona baja, más allá del triunfo del Kanillas Athlétic hay que destacar las tablas que firmaron Unión Penosa y Rápido da Jalleira/Axeito Urban (4-4), que no alivian en exceso sus respectivas situaciones como decimonoveno y penúltimo, respectivamente.