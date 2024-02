"Tenemos una deuda con la afición, y esperamos poder empezar a pagarla en el duelo de mañana"

A sus 22 años y tras cinco campañas en Cangas, Brais González es un jugador más que consolidado en la plantilla de un Frigoríficos del Morrazo que volverá a apelar a su espíritu de remontada para conseguir la permanencia en la Liga Asobal Plenitude. La lucha de los cangueses comienza mañana, en el choque ante el Nava. El lalinense sabe que ganar es clave, tanto para espantar las meigas como para seguir fuera de las dos posiciones de descenso directo.

Ir partido a partido, final a final. Esa es la filosofía por la que apuesta Brais González, con el objetivo de sumar el máximo de puntos posible para eludir el descenso y, aunque sea complicado, la promoción.

– Es ya un discurso habitual en el Cangas cuando llega la segunda vuelta del campeonato, y ahora se repite. El sábado tienen una auténtica final por la permanencia ante el Viveros Herol Nava.

– Sí, pero no solo este sábado, sino que todos los partidos que nos quedan serán finales, sobre todo en casa. Aún haciendo una temporada bastante mala estamos fuera del descenso, pero el Sinfín está sumando puntos con los que no se contaba y creo que seguirán haciéndolo. Y nosotros tenemos que ir a puntuar en todos los partidos.

– Se miden a un recién ascendido que está completando una temporada notable, y que cuenta con elementos importantes como Prokop, Patotski o Borja.

– Cuando empezó la Liga no se contaba con el Nava para estar peleando por abajo, porque tienen un equipo muy superior, por ejemplo, al Puerto Sagunto, con el que subió el año pasado. Cuenta con jugadores que podrían estar fácilmente en otros equipos y una capacidad económica fuerte. Es un equipo muy bueno, que, además, viene de ganar al Ademar, por lo que será un duelo difícil. Pero nosotros tenemos más motivos para ganar.

– Se han quedado descolgados abajo junto a Puerto Sagunto y Sinfín, y usted ya lo ha comentado, los cántabros están reaccionando.

– Sí, pero creo que también nos viene bien esa presión por detrás. Ellos se han reforzado bien y ya el año pasado eran colistas y luego completaron una segunda vuelta tremenda. Están acostumbrados a sufrir.

Brais González es defendido por un rival en el Frigoríficos-Puente Genil. / Santos Álvarez

– No han cogido el pulso todavía a la segunda vuelta, con un empate en casa y dos derrotas claras a domicilio.

– La derrota ante el Logroño fue frustrante por las sensaciones. Era una pista donde se podía perder perfectamente, pero no para ir cayendo de diez al descanso. Las sensaciones con las que llegábamos de pretemporada se fueron al garete. Luego, ante el Puente Genil, tuvimos 15 minutos buenos pero nos vino el apagón como con Valladolid, Huesca, etcétera. Tiramos todo por la borda en 10 minutos.

"No se puede pedir a los nuevos que nos saquen las castañas del fuego"

– ¿Se están notando mucho las bajas de Del Arco y Brandao?

– Sí, obviamente. Para nosotros eran dos jugadores titulares, cada uno en su función. Es cierto que hemos acudido al mercado, pero es difícil encontrar algo que se adapte inmediato y pueda rendir desde ya. Requiere un tiempo. Tampoco se pude pedir a los nuevos que nos saquen las castañas del fuego.

– Lo que parece claro es que están obligados a hacer una segunda vuelta casi perfecta para poder escapar del descenso e incluso de la promoción, aunque esta está más complicada.

– sí, ahora mismo yo creo que eludir la promoción es complicado por la diferencia de puntos y sobre todo por el rival que tenemos más cerca, el Cuenca. Es un equipo que irá seguro hacia arriba a pesar de haber tenido alguna baja, y de hecho viene de empatar en Granollers, que es una pista muy difícil. Nosotros no tenemos que obsesionarnos, sino ir partido a partido y sacar los máximos puntos posibles.

– Solo han sumado un triunfo en toda la temporada, ante el Anaitasuna. Viendo el apoyo incondicional y los llenos en O Gatañal, ¿no les queda la sensación de estar un poco en deuda con la afición?

– En los cinco años que llevo aquí me siento en deuda con la afición en los cinco. Aunque ganemos la mayoría de partidos y lo hagamos con diez goles de diferencia, se merecen más. Tenemos una deuda con ellos, y mucho más en casa. En estos partidos en los que vas ganando de cinco y tienes un bajón, en lugar de abroncarte o silbarte, te siguen animando como si fueses ganando. Tenemos una deuda pendiente y espero que el sábado podamos pagarla en el primero de muchos partidos.

– A nivel personal pareció atravesar un bache y ahora se le ve más suelto en los últimos partidos. ¿Cómo se encuentra usted?

– Yo me encuentro bien. Este es un deporte colectivo, y si el equipo está mal, acabas contagiándote. En Benidorm anoté 6 goles, pero no tuvo ningún reflejo, porque acabamos perdiendo de ocho. Hay que tener una visión general y no individual. Si todos estamos bien será más fácil.