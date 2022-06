El Frigoríficos se asegura el futuro con Brais

El ambicioso plan del Frigoríficos del Morrazo a dos años vista continúa cobrando forma. El club cangués ha cerrado la renovación de uno de sus talentos más prometedores, el primera línea Brais González, que se ha comprometido por las dos próximas temporadas. El lalinense, de tan solo 20 años de edad –cumplirá 21 en agosto– es una de las grandes apuestas a corto y medio plazo de un Cangas que ve en él a un relevo de garantías –aunque con características diferentes– de David Iglesias, que jugará en el Limoges francés.

“Es cierto que en estos últimos años he tenido ofertas, pero valoro mucho lo que me da el Cangas: El pueblo, la gente, sobre todo la afición y la piña que es este vestuario”, señala el jugador a la hora de explicar las razones para quedarse en O Gatañal. “Estoy muy contento porque me queda un año de INEF y luego puedo plantearme opositar, hacer un máster... con la tranquilidad de seguir aquí”, añade. Brais, fichado hace tres años del Balonmano Lalín, ha vivido esta última temporada a la sombra de David Iglesias, si bien es cierto que, cuando le tocó jugar, en especial en la primera vuelta, cumplió con creces en su papel. “Si David hace el temporadón que hace, aplaudes y ya está. Es lógico. Yo estoy contento con mis minutos y lo único que debía hacer era estar preparado en todo momento para jugar lo que me tocase”, reflexiona. Brais cumplió en defensa y en ataque aportó 49 goles, curiosamente los mismos que un año anterior.

"Valoro mucho lo que me da el Cangas: el pueblo, la afición, la piña que es el vestuario...", asegura

Será ahora, con la ausencia del buenense, cuando deba dar un paso adelante en su progresión. “Habrá que ver si sin David consigo mejor individualmente y también lo hace el colectivo. En los últimos años conseguimos formar un buen bloque y ahora llega gente nueva y hay que esperar a saber cómo se acoplan”, explica. Esta tarea requerirá paciencia, y en este sentido la apuesta del Cangas por conformar un proyecto a dos años es un acierto. “Es muy difícil conseguir un bloque ahora, pero a dos años seguro que lo conseguimos, con los que nos hemos quedado y la buena pinta que tienen los que han fichado”, manifiesta el primera línea lalinense.

De los nuevos asegura que “Del Arco es un jugador top al que seguía desde pequeño, cuando estuvo en Logroño o Limoges” y Dorado “no jugó mucho el primer año en Benidorm pero en este lo ha hecho muy bien en Logroño. Le tocará la difícil papeleta de sustituir a Dani [Fernández], pero no podemos comparar”. De Chaparro y Fodorean no maneja referencias directas.

"Es un jugador joven y muy completo que nos tiene que dar mucho", señala Óscar Fernández

Desde el club, el director deportivo, Óscar Fernández, se mostró muy satisfecho por la renovación de Brais y aseguró que “valoramos la temporada que ha hecho y su progresión en el tiempo que ha estado con nosotros. Este año ya ha sido un jugador importante en la plantilla y aún tiene mucho margen de mejora”. Añade que “es un jugador muy completo que esta próxima campaña deberá ser más importante con la ausencia de David Iglesias”. La continuidad de Brais encaja, además, en la filosofía del club “de un jugador joven, de proyección, que nos tiene que dar mucho”. Asimismo, la entidad valora su esfuerzo jugando en varios partidos con el Automanía Luceros, con un extraordinario rendimiento, anotando 49 goles en 4 partidos, a una media de más de 12 por encuentro.

Con la renovación de Brais Nacho Moyano dispone ya de 12 jugadores en su plantilla de la próxima temporada, que son el portero Javi Díaz; los centrales Salgado y Del Arco; los laterales Fodorean, Brais, Santi López y Gayo; los pivotes Chaparro, Quintas y Martín; y el los extremos Jenilson y Mario Dorado.