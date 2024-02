El Alondras quiere regresar a la senda del triunfo

El Alondras intentará regresar a la senda de la victoria en el partido que esta tarde (17 horas, Alcalde Manuel Candocia) afronta ante el Somozas. El conjunto que dirige Gonzalo Fernández quiere hacer valer las buenas sensaciones ofrecidas en las últimas semanas para traducirlas en un triunfo que se le resiste desde el pasado 26 de noviembre. Desde entonces, los rojiblancos han sumado cinco empates y una derrota.

“Entiendo que todo el mundo quiere ganar, pero el equipo está tranquilo porque sabe que está haciendo bien las cosas y compite bien. No gana, pero tampoco pierde”, argumenta el entrenador de Oia, que añade que “queremos romper la racha en un partido que no va a ser fácil”. Con todo, los cangueses continúan metidos en zona de playoff, cuartos con 30 puntos en su casillero y un colchón de tres sobre la sexta plaza. “No se trata de cambiar muchas cosas, porque las sensaciones son buenas, así que debemos seguir en la misma línea”, recalca el técnico alondrista.

Dudas en el once inicial

A falta de la sesión preparatoria de la noche de ayer, Fernández ya sabía que no iba a poder contar con el lesionado de larga duración Salgueiro, además de con Ube, que no ha podido superar sus problemas en el tobillo, y de con Abel, por cuestiones personales. En cambio, sí esperaba poder recuperar a Agujetas para tener una opción más en el centro de la defensa junto a las de Diego y Guille. Algún otro futbolista arrastra molestias, por lo que el técnico aún tenía dudas sobre el once que va a presentar y sobre el reparto de minutos entre sus efectivos.

Enfrente estará un Somozas que comenzó la temporada en zona de fase de ascenso pero que en los últimos meses se ha desinchado de manera peligrosa, encadenando ocho jornadas sin ganar, en las que únicamente ha sumado dos puntos de 24 posibles. Con todo, es noveno con 24 puntos, si bien Fernández apunta que “vienen de una racha muy complicada y deben ganar para no tener que mirar hacia abajo. Es un partido difícil, pero vamos con todas las ganas de puntuar y de hacerlo bien”.