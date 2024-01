El Alondras inicia hoy la segunda vuelta de la temporada en Tercera División RFEF y lo hace recibiendo en el campo de O Morrazo al UD Paiosaco (17.00 horas). En esta jornada 18 los alondristas esperan regresar a la senda de las victorias tras perder ante el potente UD Ourense la semana pasada. Pero, sobre todo, esperan iniciar la segunda parte del campeonato exhibiendo la misma eficacia en casa que en toda la primera vuelta, cuando no cedieron ninguna derrota ante su público. “Si el Alondras está a su nivel, no me cabe duda de que el Paiosaco va a sufrir mucho en Cangas”, apunta el entrenador local Gonzalo Fernández ‘Gonza’.

El cuerpo técnico sufrió el contratiempo de la baja de última hora de Jaime Agujetas. El central sufrió un golpe en el tobillo durante el entrenamiento del jueves y el dolor fue a más desde entonces. “Es un jugador esencial para nosotros. Es una pena que no logre enlazar varios partidos consecutivos”, confesaba ayer el míster. Se suma a la baja de larga duración de Salgueiro. Rocha, por su parte, queda fuera de la convocatoria por decisión técnica. Para intentar empezar la segunda vuelta “mejor que la primera, con una victoria”, los alondristas tendrán que superar a un Paiosaco que ocupa la 14ª posición, mientras los locales son cuartos con 10 puntos más en su casillero. Gonzalo Fernández, de todas formas, no se confía y alerta de que “el Paiosaco tiene muy asumido su rol en la categoría y eso le hace muy peligroso. Es un equipo que compite muy bien porque sabe el valor que tiene cada punto”. Los visitantes, además, llegan a Cangas con urgencias después de perder por 3-0 en casa del filial del Lugo, el Polvorín, en la jornada disputada la semana pasada. Lejos de contar con un perfil de juego muy definido, Gonza indica que el Paiosaco “se adapta muy bien a las circunstancias de cada partido. Intenta jugar la pelota y a veces incluso logra someter a los rivales. Pero después es una plantilla muy solidaria que sabe defender bien y apretar arriba”, alerta. De todas formas, el Alondras intentará en esta segunda parte del campeonato “mantener uno de los secretos de nuestra buena primera vuelta, que es la capacidad de competir en cada partido”, sentencia el entrenador, que destaca la intensidad con la que sus pupilos se emplean en cada entrenamiento.