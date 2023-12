“No puedo darnos un aprobado porque fallamos en los dos días clave”

La quinta temporada de Nacho Moyano al frente del Frigoríficos del Morrazo no está siendo demasiado apacible. A pesar de haber conseguido conformar sobre el papel una plantilla equilibrada, el conjunto cangués no ha encontrado la regularidad en su juego, pero sobre todo en sus resultados, lo que lo ha abocado a la antepenúltima plaza, en puesto de promoción de descenso. El madrileño desglosa esta primera vuelta que acaba de finalizar.

Satisfecho con el juego en varios tramos de esta primera vuelta, mucho menos con los resultados, y disgustado por los pinchazos ante Sinfín y Puerto Sagunto. Así se muestra Nacho Moyano a la hora de analizar un tramo inicial de la temporada complicado.

– ¿Qué valoración hace de la primera vuelta de su equipo?

– Ha sido una primera vuelta difícil, en la que creo que el equipo ha tenido en muchos tramos menos puntos que juego. No puedo darnos un aprobado porque fallamos en los dos días que teníamos marcados en rojo, en los dos días en los que había que sacar los puntos sí o sí.

– Esas dos derrotas ante Sinfín y Puerto Sagunto marcan una tendencia. El año pasado solo se sacaron dos puntos ante los equipos que acabaron descendiendo.

– Es una realidad que llevamos arrastrando de un tiempo a esta parte. Esos días que tanto desde fuera como desde dentro marcamos, nos cuesta rendir y sacarlos. Es cierto que fueron partidos diferentes, pero con idéntico final.

– Da la sensación que esto responde a cuestiones más mentales que puramente balonmanísticas.

– Si yo digo eso es como si quisiese quitarme de en medio, pero sí es cierto que no responden al balonmano si yo soy capaz de jugar a un nivel durante la primera vuelta y luego lo hago mal con los equipos de abajo.

– Con unos guarismos tan bajos –7 puntos–, ¿lo más positivo es estar fuera del descenso, que es el objetivo principal del club?

– Sí, nuestro primer objetivo es quedar fuera de los dos puestos de descenso, y el segundo evitar el de promoción. Hemos cumplido, pero tenemos menos puntos que los que hubiésemos querido.

– Fuera del descenso sí, pero evitar la promoción es más complicado, a cinco puntos del decimotercer clasificado. Esto les obliga a hacer una segunda vuelta espectacular.

– Todos los años la primera y la segunda vuelta se parecen muy poco. Sería un error ponernos a hacer cuentas por abajo y por arriba. El objetivo del Cangas debe ser mejorar cada día y seguir compitiendo, y no mirar hacia la clasificación. Queda mucho. Tenemos el ejemplo del Sinfín del año pasado, que consiguió salir del descenso y acabar bien.

"La derrota ante el Sinfín nos hizo mucho daño"

– Uno de los debes del equipo en estos primeros 15 encuentros ha sido la defensa. Ha costado mucho encontrar solidez.

– No quiero que sea una excusa, pero la derrota ante el Sinfín nos hizo mucho daño y nos creó dudas a todos los niveles. No fuimos capaces de sobreponernos a una derrota que no contemplábamos, y a partir de ahí dudamos hasta tocar fondo con el Puerto Sagunto. Pero si analizamos la primera vuelta, el equipo ha competido en la gran mayoría de partidos.

– Las lesiones han sido un hándicap. El proceso de recuperación de Elcio, las ausencias de Brais, Fodorean, las graves lesiones de Manu Pérez y Del Arco...

– Desde el primer partido del año en Logroño no hemos podido tener a todos disponibles, siempre ha habido alguien lesionado. Así es difícil. Supongo que el resto de equipos tienen problemas parecidos, pero cuando tienes una plantilla justa, se nota más que a otros. Hemos tenido muchas bajas, y jugadores que han jugado contra la opinión del cuerpo médico.

– La buena noticia ha sido la portería. Se fue Javi Díaz, pero parece que Jorge Pérez y Elcio han ido afianzándose.

– Creo que en general este año tenemos una plantilla bien confeccionada. Sustituir a Javi Díaz y a Forns no era sencillo, pero los dos han estado a la altura Jorge ha tenido que pasar el mal trago de estar solo mientras se recuperaba Elcio, y este ha acabado la primera vuelta a un nivel espectacular. Tenemos una portería muy solvente que nos va a ayudar mucho.

– Otro aspecto positivo es la evolución de los jóvenes, con el caso de Toth como más evidente.

– El equipo, en general, se ha sobrepuesto a las bajas de esta temporada. En líneas generales hemos ido creciendo, a más, salvo un tramo complicado por la derrota psicológica de Sinfín. Rajmond ha acabado de forma espectacular la primera vuelta, Brandao también ha rendido a mucho nivel. La segunda vuelta tiene que ser ilusionante.

"Ni heroicidades ni pensar que será algo sencillo"

– Acaba de mencionarlo. Sobre el papel, en un equipo joven y con cambios, la segunda vuelta debe ser mejor.

– Sí, sí. No hay que hacer heroicidades, pero tampoco pensar que va a ser algo sencillo. No debemos exigirnos ni más ni menos. Hay que mantener la humildad y la capacidad de trabajo.

– El mayor varapalo de este final de primera vuelta ha sido la lesión de Del Arco. Habrá que acudir al mercado.

– Estamos mirando a ver si encontramos algo en el mercado que nos encaje. Es una baja de larga duración, y si encontramos algo, ficharemos. Pero no ficharemos por fichar, porque el equipo tienen mimbres y argumentos suficientes.