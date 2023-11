Moyano: “Solo vale sumar y de dos”

El Frigoríficos del Morrazo comenzó a preparar ayer el partido de mañana ante el Bada Huesca y la plantilla entrenada por Nacho Moyano volverá a ejercitarse hoy en O Gatañal. La semana de la vuelta a la actividad tras el parón por las competiciones internacionales de las selecciones es particularmente intensa para el Cangas, que hasta el lunes no pudo contar con sus internacionales portugueses y caboverdianos. Además tuvo que afrontar un largo desplazamiento por carretera a Cuenca y la expedición no llegó de nuevo a Cangas hasta casi las ocho de la mañana del jueves. “Está claro que no es la situación ideal pero cansancio tenemos todos los equipos. El domingo no existe cansancio ni ninguna otra excusa”, afirma de manera contundente el técnico del Frigoríficos, Nacho Moyano. Una declaración en la que reconoce sin ambages que mañana “solo vale sumar y sumar de dos”.

Fodorean, duda por una fisura en un dedo La plantilla morracense prepara el duelo ante el Bada Huesca con la duda de Rares Fodorean, con una fisura en un dedo de su mano derecha, y con la incógnita de si el extremo Moi Simes llegará a tiempo. El cuadro oscense llega a Cangas con siete puntos en la clasificación y con una racha de tres derrotas y un empate en los últimos cuatro partidos. Al frente del banquillo aragonés sigue José Nolasco, que durante el parón ya pudo recuperar a una de las piezas fundamentales de este Bada Huesca: el central brasileño Diógenes Cruz “Dija”. “Es un director de juego con mucha capacidad para hacer jugar a sus compañeros y que hasta la lesión se encontraba en estado de gracia”,subraya Moyano. El técnico también destaca a otro de los directores de juego del equipo rival, Miguel Malo, que cuenta con características distintas a las de Dija. Un Frigoríficos de dos caras en Cuenca El entrenador del Frigoríficos destaca entre las virtudes del Huesca su solidez defensiva y su capacidad para “hacer largos” los partidos merced a un ritmo constante. En la portería oscense están Arguillas y el brasileño Tercariol, que suele amargar las tardes del conjunto cangués. Las aspiraciones del Cangas de ganar mañana al Huesca pasan por volver a mostrar su mejor versión defensiva, esa que volvió a verse en algunas fases del encuentro del miércoles en Cuenca, y mejorar su efectividad en ataque, que fue el gran lastre en ese encuentro. Especialmente en los primeros 20 minutos de la primera mitad. “El 6.0 funcionó bien, aunque por las circunstancias del partido y del resultado tuvimos que abrirnos a una 5-.1 que nos exigió mucho físicamente. Tenemos que cometer menos errores ataque y mejorar nuestra eficacia”, insiste Nacho Moyano. En el lado positivo de ese duelo ante el Rebi Cuenca destaca que “hemos vuelto a recuperar sensanciones y la competitividad de las primeras jornadas de liga”. El partido de mañana será a las 18.30 horas y desde el club vuelven a solicitar la movilización de la afición para llenar las gradas de O Gatañal para conseguir la segunda victoria de la temporada. El Frigoríficos arranca esta décima jornada de liga en penúltima posición, con 4 puntos. Los mismos que el Blendio Sinfín y uno más que el colista, el Fertiberia Puerto Sagunto. Y ese será precisamente el próximo desplazamiento de los cangueses.