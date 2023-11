Un Frigoríficos de dos caras en Cuenca

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro regresa del parón con una derrota en la pista del Rebi Cuenca (33-28). Las aspiraciones de los cangueses quedaron seriamente tocadas debido a su puesta de escena inicial, con un primer tiempo en el que la falta de acierto en ataque condenó al equipo de Nacho Moyano. Tras el descanso el Cangas sacó a relucir su coraje y mejoró sus prestaciones, pero esa reacción no llegó a culminar y se quedó en un esfuerzo estéril.

El equipo de O Morrazo compareció en El Sargal con la baja del rumano Rares Fodorean, lo que le restó lanzamiento exterior. Aún así, el problema del Cangas no era tanto la falta de oportunidades para lanzar como su falta de puntería. Durante el primer tiempo se topó con el enorme acierto del portero portugués Espinha, con una efectividad del 44%. El primer gol del Frigoríficos llegó cuando ya se había cumplido el minuto cuatro de partido, un adelanto de lo mucho que le iba a costar anotar en esos primeros 30 minutos.

El Cuenca, pese a que finalmente no contó con Simonet y a que en la primera acción del encuentro perdió a Teixeira por lesión, encontró en Daniel Neves a un auténtico martillo pilón que fue una tortura para el Cangas. El portugués se fue al descanso con seis goles y acabó el partido con once. En el minuto diez el electrónico ya reflejaba un 7-2 que obligaba a Moyano a solicitar un tiempo muerto. La reacción del Cangas no llegaba y esa diferencia se fue por momentos hasta los siete tantos (11-4, min.16). Para colmo de males a continuación el Frigoríficos se quedó sin Brandao, que vio tarjeta roja directa por una acción defensiva sobre Neves.

A pesar de esa aciaga puesta en escena, el Cangas fue capaz de asomar tímidamente la cabeza al partido. Al filo del minuto 25 se ponía a tres goles (12-9) y parecía meterse en el encuentro. Una reacción que cortó un arreón del Cuenca antes del descanso, para llegar al intermedio con un tanteador de 16-10.

En la segunda mitad Moyano dio entrada a Elcio Carvalho en la portería y en su primera acción detuvo un lanzamiento de siete metros a Hackbarth. Un anticipo de una gran actuación del portero caboverdiano, que durante algunos momentos incluso fue capaz de frenar a Neves y con sus paradas dio alas al Frigoríficos.

El electrónico reflejaba un 22-16 en el minuto 41, un escenario que cambió radicalmente en apenas cuatro minutos. El paso a una defensa 5.1, las intervenciones de Elcio, su acierto en los pases largos para coger a la contra al Cuenca y un parcial de 0-4 con tres goles de Dorado y otro de Jenilson insuflaron vida al Cangas, que se ponía 22-20 en el minuto 45. Los dos extremos fueron ayer los más entonados, con diez y nueve goles respectivamente.

Con ese 22-20 Elcio volvió a echar la persiana ante Hackbarth y brindó al Frigoríficos una oportunidad para ponerse a solo un gol. El Cangas falló y el Cuenca no perdonó. Del hipotético 22-21 se pasó a un a 25-20 completamente real en apenas tres minutos. El Cangas volvió a intentarlo con una defensa abierta, pero pero en esos últimos diez minutos la desventaja ya no bajó en ningún momento de los cuatro goles y el resultado final fue 33-28.

Ahora el Cangas debe prepararse para recibir el domingo en O Gatañal al Bada Huesca, a las 18.30 h.