Brandao: "En Cangas tendré la oportunidad de jugar minutos y subir mi nivel"

El Frigoríficos del Morrazo 2023-2024 ya está al completo. El club cangués ha cerrado la contratación del joven pivote luso Ricardo Brandao, que llega cedido por una temporada desde el Porto, y que se convierte en la sexta y última incorporación del nuevo proyecto cangués, sumándose a las de los porteros Elcio Carvalho y Jorge Pérez, el lateral Rafael Andrade, el también pivote Mohammed Essam (Pallamano Romagna) y el extremo/lateral Azurmendi (Lalín).

Brandao, de 19 años de edad, es uno de los diamantes en bruto de la prolífica cantera del Porto, en donde pasó sus últimos años de formación antes de jugar la pasada campaña en el Gaia en la máxima categoría del balonmano luso. Allí anotó un total de 43 goles en 26 encuentros entre Liga y Taça. Además, es internacional en todas las categorías inferiores con Portugal. De hecho, este verano disputó el Mundial Júnior, consiguiendo el sexto puesto y anotando 22 dianas.

El jugador luso, que inició el lunes la pretemporada con sus compañeros, asegura que “la principal razón de haber fichado por el Cangas es que tendré la oportunidad de jugar minutos y subir mi nivel”. El joven deportista nacido en Aveiro señala que “conocía al club porque jugué dos veces contra ellos y también tenía la información que me dio un amigo que estaba en el Cisne [Cavalcanti]”, añade. Además, tuvo la ocasión de tener enfrente al técnico del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, en el Portugal-España del Mundial. “Soy un jugador de ataque y está claro que quiero mejorar en defensa”, manifestó, a la vez que expresó que su objetivo en esta etapa en el Cangas será el de “dar lo mejor a nivel individual y en el colectivo”. De sus primeras horas en el cuadro cangués solamente apuntó que “me he encontrado a gusto y me ha gustado entrenar aquí”.

Moyano, por su parte, definió a su nuevo pupilo como “uno de los mejores pivotes ofensivos jóvenes del mundo. Lleva tiempo siendo internacional con Portugal en una categoría superior a la suya. Ha sido subcampeón de Europa junior y ahora sexto en el Mundial jugando todo en ataque”. El técnico apunta que con su llegada el Cangas se hace con un jugador “muy grande y diferencial en ataque”. Eso sí, ya le pone deberes. “La defensa no es su fuerte, pero tiene cualidades y él sabe que debe mejorar en ese apartado porque aspira a volver al Porto para ser un hombre importante”, añade.

El ataque, una prioridad

Lo que estaba claro es que tras la renovación de Quintas y el fichaje del egipcio Essam, el Cangas buscaba un perfil más ofensivo en el mercado, sobre todo teniendo en cuenta las características de alguno de sus hombres, como Juan del Arco, un especialista en el juego con los seis metros. “Quintas estuvo bastante bien y Martín bien atrás pero en ataque le costó algo más por las lesiones. La prioridad era encontrar un pivote ofensivo que potenciase el juego de la primera línea”, afirma el preparador, que sentencia manifestando que “cuando mejor ha funcionado este equipo ha sido cuando ha tenido un pivote diferencial, como sucedió con Carles Asensio, y con esa idea salimos al mercado”.

El Frigoríficos cierra, pues, una plantilla con 18 jugadores, que son los porteros Jorge Pérez y Elcio Carvalho; los centrales Del Arco, Toth y Manu Pérez; los laterales Gayo, Andrade, Santi López, Brais y Fodorean; los extremos Jenilson, Gael, Azurmendi, Dorado y Moisés; y los pivotes Quintas, Essam y Brandao.