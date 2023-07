El mejor fichaje del Frigoríficos

“Para nosotros es el fichaje más importante del año, sin duda alguna”. En pocas ocasiones se muestra tan contundente Nacho Moyano como a la hora de valorar el regreso al equipo de Santi López casi ocho meses después de haber sido intervenido de una rotura de ligamentos en la rodilla. El primera línea madrileño ya está en Cangas apurando los últimos días antes de que el Frigoríficos del Morrazo inicie la pretemporada el próximo lunes. Completamente recuperado de su lesión, Santi López se integrará como uno más a las órdenes de Moyano.

Jorge Pérez, Elcio Carvalho, Rafael Andrade, Mohammed Essam, Javier Azurmendi...y Santi López. La recuperación del primera línea madrileño es una de las grandes novedades –y de las mejores noticias– para el renovado Frigoríficos del Morrazo, que pretende dejar el sufrimiento pasado y disfrutar de una temporada más tranquila. “Es difícil que alguien tenga más ganas que yo de empezar. Me siento como cuando llegué aquí por primera vez, o como cuando empecé a jugar al balonmano. Quiero volver a tener un balón en las manos”, afirma el jugador madrileño.

Atrás queda un largo proceso de recuperación desde que los médicos confirmaron que sus molestias en la rodilla no eran sino una rotura de ligamentos, y lo intervinieron quirúrgicamente el 7 de diciembre del año pasado. “Esta semana vi al traumatólogo y le decía que parece que fue ayer cuando descubrí la lesión. Parece que ha sido rápido el proceso porque he ido dando pasos poco a poco. Y también porque el hecho de hacer más cosas que el balonmano te ayuda”, resume. Flexibilidad, fuerza, carrera, salto, cambios de dirección... Santi López ha ido quemando etapas “sin poder quejarme. No he tenido dolor y ha sido un trabajo agradable y rápido. Ir avanzando es una sensación muy gratificante”. La última fase ha sido la de pisar la cancha. “En Madrid he tenido que buscarme la vida con algunos compañeros de Alcobendas para pisar algo de pista, con cuidado porque sientes que puedes hacer todo pero hay que ir con precaución”, manifiesta.

Santi López llegará en plenitud de facultades al inicio de la pretemporada y con la intención de estar disponible ya para el primer partido de Liga Asobal, previsto para el fin de semana del 9 y 10 de septiembre, cuando se hayan cumplido nueve meses desde su operación. “Físicamente estoy perfecto, pero quizás no al cien por cien en cuanto a ritmo de juego o a los partidillos, porque me falta pista”, señala. A nivel muscular reconoce encontrarse “incluso mejor” que antes. “Hay que aprovechar estas cosas para volver no igual sino mejor, porque trabajas aspectos que en el día a día no puedes, ya que te falta tiempo”, señala.

En todo este tiempo lo más complicado para él han sido los días que ha visto jugar a sus compañeros en el pabellón de O Gatañal. “Lo he pasado bastante mal, por la situación del equipo en algunos momentos, porque a mí me gustaría ayudar, pero también pasar con ellos los momentos de sufrimiento”, afirma. Su lesión llegó en una fase de la temporada en la que el Cangas parecía empezar a coger el tono al campeonato, “después de una racha buena en noviembre, a pesar de las derrotas ante dos equipos del nivel de Granollers y Ademar. Y hubo que rearmar de nuevo al equipo”. Eso sí, es optimista y asume que “dentro de lo malo, entre el mes de enero y las vacaciones, solo me he perdido una vuelta”.

De cara a la próxima campaña se muestra “ilusionado. Hay que unir las piezas, pero creo que se ha fichado juventud y calidad. Hay jóvenes que ya son referentes como Brais o Gayo, jóvenes y gente con experiencia”. El objetivo será la permanencia con la coletilla de sin apuros, si bien él admite “querer ir un paso más allá. Todos los equipos comenzamos con cero puntos y habrá que ver. Debemos pelear por hacer una primera vuelta lo mejor posible y luego ya veremos”.

“Vamos a ganar en todas las fases del juego”, apunta Moyano

El retorno de Santi López será una de las mejores noticias para un Nacho Moyano que tiene al exjugador del Alcobendas como uno de sus pretorianos. “Con su vuelta vamos a ganar en todas las fases del juego”, resume, antes de ahondar en que “ganamos a uno de los mejores segundos de la Liga, con mucha capacidad defensiva en el uno contra uno, muy sólido, y un jugador que hace mejores a los compañeros que tiene a su lado en el sistema defensivo”. Sus características, añade, “le permiten adaptarse a defensas abiertas o cerradas, y en el contragolpe también es determinante por su capacidad física y rapidez”.

"Un guerrero"

Pero el segundo entrenador de los Hispanos Júnior tampoco desdeña el valor de Santi López en el juego ofensivo de su equipo. “Vamos a ganar a un jugador que va a la guerra constantemente, de uno contra uno, que es capaz de sacar goles, siete metros o sanciones disciplinarias”, señala. El otro elemento que destaca Moyano de su pupilo es el del carácter. “Y ya no hablamos de la capacidad de liderazgo que tiene y lo que contagia a sus compañeros. Es el jugador que a todo entrenador le gusta tener en el campo. Lo hemos hablado el cuerpo técnico y es el fichaje más importante del año sin lugar a dudas”, sentencia.