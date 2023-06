El Frigoríficos amplía el contrato de Quintas

Juan Quintas continuará en el Frigoríficos del Morrazo hasta 2025. En paralelo al capítulo de fichajes –con las llegadas hasta el momento de Jorge Pérez, Elcio Carvalho y Rafael Andrade– el club cangués ha ampliado el contrato de su capitán, sumando una temporada más a la que ya tenía firmada y asegurándose, de este modo, a uno de sus jugadores más importantes tanto dentro como fuera de la pista. De este modo, el pivote ourensano, de 27 años de edad,cumplirá en la 2023-2024 su quinta campaña en un Cangas al que llegó procedente del Teucro.

“Yo estoy contento y el club está contento conmigo, así que no hay mucho que pensar. Tuve alguna llamada este año aún sabiendo que tenía contrato y me dijeron que esperarían a acabarlo, pero decidí renovar”, señala Quintas, que argumenta que “estoy en el club que quiero estar. Mi familia está contenta, la niña es pequeña y no quiero moverme”. Y es que el idilio entre el Cangas y Quintas sigue siendo muy fuerte. “La clave es que es un club familiar. Voy a cumplir mi quinta temporada y tengo la sensación de llevar diez. La gente te quiere como si llevases toda la vida, la directiva te trata igual y la afición está contigo a las buenas y a las malas. Todo esto hace que quieras quedarte”, resume el capitán del Frigoríficos.

El director deportivo de la entidad, Óscar Fernández, aseguró, por su parte, que la renovación de Juan Quintas es un reconocimiento “a su compromiso y su trabajo. Es un jugador de comportamiento intachable que nos aporta mucho en el juego, pero también el vestuario”. Para el club el pivote “es un elemento muy importante y queremos que siga con nosotros muchos años más”.

Lo cierto es que Quintas viene de la que el mismo apunta que es “mi mejor temporada a nivel personal. La lesión de Alberto Martín fastidió al equipo, pero a mí me ayudó a dar un paso adelante y a poder hacer el año que he hecho”. Los datos están ahí. Más allá de su labor defensiva, Quintas ha anotado 51 goles, más que sumando las tres temporadas anteriores (7, 13 y 22, respectivamente), convirtiéndose en una solución ofensiva y destacando por su buen entendimiento con Juan del Arco, uno de sus mejores amigos fuera de la pista. “Para mí es como si fuera mi hermano mayor. Él me decía que estuviera tranquilo, que entrenase, que acabaría jugando. Y son cosas que te dice tu hermano, pero también el gran jugador que es. Fui poco a poco y la verdad es que la complicidad fue de diez”, señala.

El capítulo negativo fue el de las lesiones, que condicionaron su rendimiento y lo obligaron a hacer un sobreesfuerzo para no perderse ningún encuentro. “Yo ya le dije a Nacho [Moyano] que si fuésemos líderes o de los primeros de la Liga pararía, pero en la situación en la que estábamos no”, señala. Así, tras sufrir un esguince de rodilla forzó no solo para no perderse los duelos de Liga, sino tampoco el de Copa del Rey ante el Trops Málaga. “Sabía que no era un duelo prioritario, pero quería jugar otra fase final. El año anterior la había disfrutado como un enano y quería repetir. Así que mi corazón dijo adelante”, rememora. Por si fuera poco, ante el Sinfín se rompió el índice de la mano derecha y dos semanas después tuvo una luxación en el de la mano izquierda. Y tampoco se perdió partido alguno. “Ahora las estoy pagando, pero espero recuperar y poder llegar a la pretemporada al menos sin dolor”, sentencia.

Un pivote, la prioridad para dejar casi cerrada la plantilla

El Frigoríficos del Morrazo tiene prácticamente hechos los deberes en cuanto a la planificación de la plantilla de la próxima temporada. Tras los fichajes de Jorge Pérez, Elcio Carvalho y Rafael Andrade y la continuidad del bloque de la pasada campaña, la prioridad se centra ahora en la llegada de un pivote que cubra el hueco dejado por Alberto Martín.

La apuesta será por un jugador polivalente, que pueda defender en el centro mezclando con Quintas y Fodorean, y que asimismo pueda ser un referente en el juego ofensivo. Sería el único fichaje que acometería el Cangas salvo que consiga la salida de Chaparro, con el que no se cuenta. Si el uruguayo se va, llegaría un nuevo pivote, cuyas características variarían en función de lo que ofrezca el mercado. La otra operación pendiente es la renovación de Moisés.