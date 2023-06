La presencia de Tirán en el playoff a la ACT, pendiente de la decisión arbitral

La participación o no de la Sociedad Deportiva Tirán en el playoff de ascenso a la Liga Eusko Label está en manos del Árbitro de la ACT. El club moañés confía en una resolución favorable al recurso que ha presentado para que se le conceda un periodo de gracia para formalizar su preinscripción, después de haberse quedado fuera de la lista por no haberse anotado en el plazo marcado por la asociación.

El primer recurso planteado por la entidad de O Con reclamando ese periodo adicional para inscribirse no fructificó, por lo que ha tenido que apelar al Árbitro de la ACT, que es quien debe adoptar la decisión definitiva. Tirán remitió ya toda la documentación con sus alegaciones y ahora será la máxima autoridad competente quien deba emitir un dictamen, algo para lo que tiene unos diez días hábiles desde la recepción de todos los documentos. La decisión se aguarda para finales de la próxima semana o principios de la siguiente.

El presidente de Tirán, Eliseo Montenegro, se muestra prudente pero a la vez optimista sobre las posibilidades que tiene su club de poder solventar su presencia en el playoff. “Hay precedentes de casos similares al nuestro”, afirma.

La noticia saltó el pasado 8 de mayo, cuando Tirán recibió extraoficialmente la comunicación de que se había quedado fuera del playoff. Dos días más tarde la ACT hacía públicos los nombres de los clubes que se habían preinscrito para participar en el playoff –un derecho que luego deberán ganarse deportivamente, y que eran 12. Entre los gallegos constaban el Club do Mar Bueu, Ares y Chapela, pero no Tirán.

El club apunta que no hay constancia de haber recibido ninguna comunicación para anunciar la apertura del plazo para preinscribirse. La fórmula habitual es que la ACT remita el documento a las otras ligas (Liga ARC y Liga Gallega) para que estas, a su vez, informen a todos los clubes. Desde la Liga Gallega partió el 11 de abril ese correo informativo a todos sus asociados, entre los que está Tirán. Pero en la entidad de O Con no aparece el correo, por lo que no se procedió a inscribir al equipo.

Desde hace más de un mes la actividad es frenética en las oficinas del club, en busca de una solución para tratar de evitar lo que sería un tremendo varapalo deportivo. Estar en el playoff de ascenso es uno de los grandes objetivos de la temporada para los azules, que aspiran a corto plazo a regresar a una Liga Eusko Label en la que han permanecido 16 temporadas, el récord de una tripulación gallega.

Cumpliendo deportivamente

Deportivamente los de Agustín Fernández están cumpliendo, ya que con su victoria del pasado fin de semana en la Bandeira Cidade de Narón, han alcanzado el liderato, compartido, eso sí, con Ares y Chapela. “El equipo está cumpliendo con creces en el agua”, señala satisfecho Eliseo Montenegro. El club ha tratado de trasladar un mensaje de tranquilidad a plantilla y técnico para que estén centrados únicamente en el apartado deportivo y se aislen del resto.