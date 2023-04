“Reducir la deuda del club no es como ganar una Concha, pero casi”

Aficionado desde siempre, colaborador, directivo en los últimos cuatro años y ahora, desde el pasado 26 de marzo, presidente de la Sociedad Deportiva Tirán. Ese es el periplo que ha recorrido Eliseo Montenegro a sus 49 años para ser la cabeza visible de uno de los clubes históricos del remo en la comunidad gallega. Montenegro da un paso al frente en una junta directiva continuista en la que los objetivos volverán a estar centrados no solo en la parte deportiva, sino también en la económica, con la idea de sanear completamente las cuentas del club tras unos años de austeridad. Tranquilo e ilusionado a partes iguales. Así se muestra en sus primeros días como presidente de la Sociedad Deportiva Tirán, con una hoja de ruta que pasa por amortizar la deuda, potenciar la cantera y seguir buscando visibilidad y recursos.

– ¿Cuál ha sido la razón para haber asumido la presidencia de este club?

– Bueno, en realidad es un cambio de roles. José Manuel Lobera y otros compañeros no le pueden dedicar al club todo el tiempo que quisieran por cuestiones laborales, y de forma consensada me tantearon para ver si yo estaba dispuesto a coger el relevo. Y lo cierto es que es un reto bastante motivador para mí.

– Entiendo que, manteniendo a la práctica totalidad de la anterior directiva, se trata de un proyecto con carácter continuista.

– Sí, con matices, pero es el mismo proyecto de cuando empezamos en esta aventura, con la prioridad puesta en la austeridad económica, en eliminar la deuda, y, a la vez, en alcanzar las cotas deportivas más altas posibles.

La prioridad es la austeridad, pero también alcanzar las cotas deportivas más altas

– Habla de austeridad económica. ¿Está pagando todavía el club la hipoteca de haber competido tantos años en la Liga Eusko Label?

– Sí, evidentemente. Está claro que para competir a alto nivel se requiere de un equipo más competitivo, y normalmente eso te obliga a traer gente de fuera, lo que hace que los gastos se disparen. A eso hay que sumarle desplazamientos, inversiones.... Es cierto que la ACT te concede un mayor atractivo para tener otros patrocinios, pero a veces no llega. La verdad es que cogimos el club con una deuda muy grande que nos ha lastrado en los últimos años.

– ¿A cuánto asciende actualmente la deuda?

– Pues está en torno a los 30.000 euros, y era de unos 130.000 cuando entramos en el club. El trabajo de estos años ha sido muy grande. Esto ya es un logro, no sé si a la altura de una Concha, pero casi [risas].

– Con la historia de este club volver a la ACT siempre es un objetivo, ¿a corto o a medio plazo?

– Con el equipo femenino ya estamos, aunque no de la forma que nos hubiese gustado [Tirán se acogió a una ampliación de la Liga Euskotren y aprovechó la renuncia de algún otro club gallego], y en cuanto al masculino nosotros siempre montamos un equipo para ascender. Luego se puede dar o no, y si no es este año, será el que viene, pero también hay que ser muy consciente de las dificultades que entraña.

– Ante la presencia de clubes con mayor potencial económico y la falta de remeros, la cantera parece la salida más viable.

– Es otro de nuestros objetivos fundamentales, porque cada vez es más difícil captar remeros, pero a todos los niveles, incluso entre los propios chavales. Hay que hacer un gran esfuerzo en la cantera, porque si tú estás arriba pero trayendo a gente de fuera también te estás cargando la cantera. Eso sí, todo tiene un recorrido.

Hacemos iniciativas para dar a conocer el club y que se vea más atractivo

– ¿Cuáles son las líneas para apostar por la cantera?

– Llevamos unos años trabajando con visitas a los colegios, con instituciones y haciendo campañas para que se vea al club más atractivo, con iniciativas como la del desafío con el barco de transporte de ría. Se trata de dar a conocer al club. También trabajamos en temas de inclusión con colectivos como Down Vigo o Adicam. Queremos romper con la idea de que el deporte es fútbol y poco más, y queremos hacer una labor deportiva y social.

– Se han destacado precisamente por actividades atípicas como el desafío con el barco de ría, el propio desafío con Meira o el arrastre de un barco bateeiro.

– Esa es la idea, la de abrir el club a otra gente, a esta disciplina tan enriquecedora que es el remo en cuanto a inclusión, compañerismo, etcétera. Estamos haciendo cosas diferentes, porque si seguimos la línea de siempre no enganchamos a nadie.

– Lo comentó antes. Este año tienen otro reto con el equipo femenino en la Liga Euskotren.

– Sí, es un reto ilusionante ante el que estamos todos expectantes. Es un bloque de chicas de hace años, casi desde que empezamos con la sección femenina, y hasta ahora no han conseguido los resultados que merecen. Creo que este puede ser el año, pero ojo, dar la campanada sería salvar la categoría.