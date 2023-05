Tirán se queda fuera de los preinscritos al playoff de la ACT

La Sociedad Deportiva Tirán podría quedarse sin disputar el playoff a la Liga Eusko Label antes incluso de que haya comenzado la temporada. La Liga ACT hizo ayer pública la lista de 12 clubes preanotados para disputar la fase de ascenso, con la más que llamativa ausencia de la entidad con sede en Moaña. El club que preside Eliseo Montenegro no ha formalizado su inscripción al no haber recibido, asegura, ninguna comunicación oficial advirtiéndole de ello.

La actividad es frenética en la sede de la SD Tirán desde el lunes, cuando se le comunicó extraoficialmente que estaba fuera del playoff. “No tenemos constancia de ninguna comunicación. No hemos recibido ningún aviso y por eso no hicimos la inscripción”, lamenta el dirigente. El protocolo habitual es que la ACT remite un comunicado a la Liga Gallega para que esta contacte con sus asociados informando de los plazos para estar presente en el playoff. Ese correo electrónico se envió a todos los clubes el 11 de abril, pero Tirán no lo recibió. “Lo hemos buscado por todos los sitios y no aparece. Curiosamente, el último correo que tenemos de la Gallega es del día 10 de abril”, afirma Montenegro.

La inscripción –requisito indispensable para poder participar posteriormente en las regatas, siempre y cuando se consiga la clasificación deportiva– se cerró el pasado día 2. La vía que ahora explota el club moañés es la de la apertura de un plazo extraordinario para que pueda estar presente en el playoff del mes de septiembre. Para ello ha contactado tanto con la ACT como con los responsables de la Liga Gallega para explicarles la situación. En los próximos días confía en tener una respuesta ante el grave perjuicio deportivo que debería afrontar.

Quien sí está en la lista de anotados es el Club do Mar de Bueu, representante gallego junto a Ares y a Chapela.