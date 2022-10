“Cuando le marqué el penalti a Pérez de Vargas solo quería saltar y gritar”

Junto al central Manu Pérez es uno de los más firmes valores de futuro de la prolífica cantera del Frigoríficos del Morrazo. A sus 18 años Gael Blanco cumplió el pasado domingo su sueño de estrenarse en la Liga Asobal, y nada menos que ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. En apenas una temporada el lateral/extremo cangués ha pasado de jugar en el equipo juvenil a anotar su primer gol en la élite transformando un penalti frente a uno de sus ídolos, Gonzalo Pérez de Vargas. Un momento inolvidable que confía sea el primero de muchos en su carrera deportiva.

Con el dulce poso de su debut aún en los labios pero muy centrado en sus estudios y en los entrenamientos con el Automanía Luceros y el primer equipo, Gael Blanco apuesta porque esta sea una temporada clave para su progresión.

– ¿Qué sensaciones le quedan de su debut en la Asobal?

– Es un sueño cumplido, poder debutar en la Asobal, y encima ante el Barcelona, es lo que todos quieren. No es solo jugar contra ellos, sino verlos a pie de pista... Imponen mucho más. Cuando entré a la pista no me podía creer que estuviese allí. No soy tan bajo, mido 1,88, pero allí me sentía como un microbio [risas].

– ¿Cuándo le comunica Nacho Moyano que entra en la convocatoria?

– Al acabar el entrenamiento del sábado por la mañana nos dice a Pérez y a mí que por la tarde jugaremos con el Luceros y al día siguiente estábamos convocados ante el Barcelona. La verdad es que no me lo esperaba.

– ¿Ni siquiera se le pasó por la cabeza esa posibilidad al estar lesionado Jenilson?

– Sí había una opción pero yo entreno para mejorar y encontrarme mejor. No pensaba en que pudiese ir convocado.

Debutar en Asobal, y encima ante el Barcelona, es un sueño cumplido

– ¿Y cómo se encontró al salir a la pista? ¿Nervioso?

– Estaba bastante tranquilo hasta que entré. Ellos tienen un ritmo increíble y se nota que me queda mucho por mejorar para llegar a ese nivel si algún día llego. Aún estaba replegando y ellos pasaban como balas a mi lado.

– Encima tuvo un estreno anotando un gol.

– Nacho me dio la confianza de tirar el penalti y cuando marqué solo tenía ganas de saltar y gritar. Además contra Gonzalo Pérez de Vargas, al que llevo siguiendo durante muchos años. Fue increíble.

– Supongo que en estos días todo habrán sido felicitaciones...

– Sí, mis padres estaban orgullosos, mis compañeros también me felicitaron... Si no fuese por todos ellos yo no habría llegado aquí. esto es un juego de equipo y ellos me han ayudado, tanto los de Primera Nacional como los de Asobal.

– Después de un par de años con problemas de lesiones, este debería ser la temporada de su confirmación.

– La verdad es que ha sido un tiempo complicado al haber encadenado lesiones, el COVID, luego me lesioné de nuevo... El pasado fue el peor año en ese aspecto y esta temporada me estoy preparando para que eso no ocurra e ir paso a paso.

– ¿Cómo está viendo al primer equipo en la Asobal?

– Lo veo bien. Es cierto que ha tenido bajas de jugadores importantes y los que han llegado necesitan rodarse, pero en cuanto todo esté ajustado al cien por cien este equipo va a dar mucha guerra.

“He de seguir trabajando y demostrando”

– En el Luceros está siendo una de las piezas clave a pesar de ser su primer año sénior.

– Bueno, esto acaba de empezar y solo llevamos cuatro partidos en Primera Nacional. Sí es cierto que estoy siendo relativamente importante pero hay que seguir trabajando y demostrando mucho más.

– A nivel de equipo el inicio ha sido bueno pese a la juventud de la plantilla.

– La mayoría de nosotros somos sénior de primer o segundo año o incluso juveniles, y llevamos toda la vida jugando juntos, además de alguna incorporación que se ha acoplado muy bien. No somos los mejores a nivel individual, pero como equipo sí rendimos muy bien.

– Está alternando las posiciones de extremo y de lateral. ¿Dónde se siente más a gusto?

– La verdad es que no me gustaría dejar de lado ninguna posición. Toda la vida he jugado como lateral y en este último año lo he hecho de extremo. Estar en las dos me abre más posibilidades.