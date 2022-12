Santi López se pierde lo que resta de temporada

Varapalo en el Frigoríficos del Morrazo en vísperas de enfrentarse al Rebi Cuenca. El primera línea Santi López se perderá lo que resta de temporada después de que se le haya diagnosticado la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. El jugador madrileño, de 26 años de edad, será intervenido quirúrgicamente la próxima semana y será entonces cuando se determine el tiempo exacto de recuperación, pero, en todo caso, no será antes de que finalice la presente campaña.

La negativa noticia surgió en la noche del miércoles. López llevaba tiempo arrastrando molestias en una de sus rodillas y acudió al traumatólogo para que se le practicase una resonancia y determinar la causa de esos problemas. Y el diagnóstico ha sido tan contundente como sorprendente, toda vez que el excampeón del mundo con los Hispanos Júnior ha estado jugando con esa grave lesión. “Es una muestra más de su carácter como persona y como balonmanista”, resume un afectado Nacho Moyano, que se queda sin uno de sus hombres de confianza, un comodín que le ofrecía soluciones no solo en defensa sino también en ataque.

Tras un inicio un tanto irregular por unos problemas de tipo personal, el madrileño ha ido mejorando sus prestaciones hasta volver a ser un jugador imprescindible en el apartado defensivo –su mayor virtud– pero también en los esquemas ofensivos, actuando tanto en la posición de central como en los dos laterales. De hecho fue uno de los más destacados en la segunda parte del duelo de la semana pasada ante el Fraikin Granollers. Hasta la fecha era el cuarto máximo goleador del equipo tras Brais, Dorado y Moisés.

El Frigoríficos acudirá al mercado para buscar un reemplazo

“Es una baja muy sensible que tendremos que ir asimilando”, afirma el entrenador del Cangas, que reconoce que en la plantilla no dispone de un perfil similar al del madrileño. “Todo el mundo deberá aportar un poquito más, porque no hay nadie tan específico como él”, admite. Y es que más allá de su valor como defensor individual, Santi López era un “rectificador”, un jugador solidario como pocos en las ayudas, tapando cualquier vía de agua que se pudiese producir. Y aportaba asimismo en las transiciones y en el juego ofensivo, donde mitigaba su falta de centímetros y kilos con una capacidad innata de ir a los espacios con sus penetraciones.

Moyano tiene claro que el Frigoríficos acudirá al mercado para tratar de encontrar un reemplazo para Santi López, aunque no parezca una empresa sencilla. “Hay que encontrar a alguien a quien su club deje salir”, señala. El Cangas se moverá en el mercado nacional o entre jugadores que ya conozcan la Liga. “Es que este tipo de jugador no te lo ofrece ningún representante, aunque parezca increíble. Es un perfil que habrá que buscar aquí, un especialista defensivo que sea una solución en ataque”, sentencia el preparador.

Santi López llegó al Cangas hace dos temporadas procedente del Alcobendas de la División de Honor Plata. Excelso defensor muy pronto dio muestras de su versatilidad para ocupar cualquier posición en la primera línea. Su buen rendimiento le hizo tener muchas novias el pasado verano, pero el club cangués consiguió atarlo por dos temporadas.