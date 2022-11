El Alondras se sacude la presión

El triunfo ante el Rápido de Bouzas ha permitido al Alondras sacudirse la presión por las cuatro jornadas anteriores sin vencer, y de paso situarse a un solo punto de la quinta plaza, que da derecho a disputar la promoción de ascenso y que ocupa actualmente el Somozas. “Nos hacía falta ganar, y más tal y como está la Liga. Era una salida difícil, pero también una oportunidad tremenda de cambiar la dinámica, porque estábamos siendo competitivos, pero nos faltaba dar un pasito más”, reconoce el preparador de los de O Morrazo, José Antonio Rodríguez.

El técnico se mostró satisfecho del rendimiento de los suyos en un choque en el que, dice, “mostramos mucha personalidad, supimos sufrir al principio para después controlar y jugar la pelota con mucho criterio”, explica. El gol en el inicio de la segunda mitad allanó el camino, “y luego supimos cortar sus ataques y tener transiciones peligrosas hasta anotar el 0-2. Esta es una victoria que nos refuerza y que nos da confianza”. Rodríguez valora el haber sacado los tres puntos “ante un rival que solo había perdido un encuentro y que contaba con jugadores muy físicos”.

El éxito en Bouzas permite al Alondras posicionarse bien dentro del importante atasco que hay en la zona media de la clasificación. Y es que entre el quinto clasificado –último de promoción– y el decimotercero (último por encima del descenso directo) hay un total de nueve equipos en un margen de solamente tres puntos. Los rojiblancos suman 13 puntos –los mismos que Somozas, Bouzas y Estradense– y son octavos, por encima de Barco y Viveiro –que suman 12– y de Gran Peña, Silva y Atlético Arteixo, que cuentan con 11.

“Es que la igualdad es increíble, y todo el mundo puede ganar o perder en cualquier partido”, reflexiona Rodríguez, que apunta asimismo que “perdimos ante el Arzúa y parecía un drama, y ha sido la única escuadra capaz de derrotar al Racing Villalbés. Todos tienen sus armas, sus recursos, y es muy complicado puntuar”. El preparador del Alondras destaca que “en diez partidos hemos dejado en cuatro la portería a cero. Hemos competido en todos los encuentros, aunque en los últimos sentíamos que podíamos hacerlo mejor, y al final nos ha llegado el fruto de nuestro trabajo”.

La próxima cita de los cangueses es el Racing Villalbés, en un choque que se disputará el sábado a partir de las 16.30 horas en el campo de O Morrazo. Será el primero de un periplo de tres partidos en solamente una semana, ya que el jueves 8 el equipo cangués jugará a las 12 horas ante el Viveiro en Cantarrana y el domingo 11 lo hará frente al Barco en O Morrazo en horario aún por confirmar. “Necesitamos que todos los futbolistas estén enchufadísimos. Todos serán importantes esta semana y van a tener su momento”, afirma el preparador ourensano, antes de añadir que “no se puede ir con solo 11 jugadores, y además nunca va a ser así conmigo”.

Primer duelo de Landeira en el once inicial

La presencia de Ángel Landeira en el once inicial del Alondras que jugó en Bouzas fue, sin lugar a dudas, la gran sorpresa en el conjunto cangués. El joven central era uno de los dos únicos futbolistas de la plantilla que no habían disputado hasta el momento ningún partido como titular. Landeira era uno de los habituales descartes de José Antonio Rodríguez y únicamente había jugado en un partido anterior saliendo desde el banquillo. Después de esta jornada el único que queda por estrenarse en el once inicial es el lateral izquierdo Guime.

Tres dianas para Rosillo y David Mosquera

Ya son once las dianas anotadas por el Alondras en lo que va de Liga. Tras el 0-2 de Bouzas Nacho Rosillo iguala a David Mosquera como máximo realizador de los cangueses con tres goles cada uno de ellos. Hugo Sanmartín, por su parte, suma ya dos para igualar con Mauro. El tanto restante de los de José Antonio Rodríguez fue marcado por Aitor Díaz. Solamente cinco futbolistas han sido capaces de ver puerta en las primeras diez jornadas del campeonato.