Rosillo: “En Galicia hay más exigencia y el Alondras dará mucha guerra”

El extremo catalán Nacho Rosillo es una de las nuevas incorporaciones del Alondras para la temporada 2022/23, una campaña para la que el equipo cangués se ha visto obligado a sondear nuevos mercados para reforzar su plantilla. El jugador llega desde Sant Jordi de Ibiza y ya entrena a las órdenes de José Antonio Rodríguez. “Aún no puedo hablar sobre el nivel del grupo gallego de Tercera RFEF, pero lo que sí he notado es que aquí hay más exigencia y profesionalidad”, explica el futbolista, que se muestra convencido de que el Alondras será un equipo de los que “dará mucha guerra” para pelear por la fase de ascenso.

Rosillo, de 34 años, decidió cambiar de aires animado por un antiguo compañero del Sant Jordi que el año pasado probó suerte con el Ourense, con el que ascendió a Segunda RFEF. “Me llegó una propuesta del club y hablé con el presidente. Me transmitió muy buenas sensaciones y me parece que se trata de un club serio, lo que es de agradecer”, asegura. El futbolista enseguida se informó sobre el Alondras y sabe que el año pasado no empezó bien. “A partir del cambio de entrenador entró en una buena racha que espero que continúe”, apunta con una sonrisa. Durante su estancia en Cangas también se encargará de la preparación física del equipo juvenil de Liga Nacional ya que Rosillo es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

El nuevo integrante de la entidad canguesa se muestra encantado por el grupo humano que se ha encontrado en O Morrazo. “El equipo es como una familia, los compañeros me han acogido como uno más y estoy muy contento”, afirma. Además de la calidad humana Nacho Rosillo destaca también la futbolística. “Hay mucha competencia, con varios jugadores buenos por puesto y habrá que trabajar mucho para tener minutos”, admite.

El nuevo futbolista llega para reforzar la parcela ofensiva del Alondras y su posición natural es la de extremo derecho, donde destaca por su capacidad de desborde, en el juego uno contra uno y en la facilidad para poner centros. “Soy un jugador peleón y trabajador y también puedo jugar en punta o donde le haga falta al equipo. ¡Y con el nivel que me he encontrado en el Alondras como si tengo que jugar de lateral para poder tener minutos!”, afirma con un punto de buen humor.

El primer partido para intentar hacerse un hueco en el once de José Antonio Rodríguez será precisamente esta tarde. El Alondras juega su primer amistoso de la pretemporada en el campo de O Morrazo, donde recibirá a las 19.30 horas al equipo juvenil de División de Honor del Celta de Vigo.