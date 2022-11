El Alondras sufre un atasco

Cuatro partidos sin ganar y solo dos puntos de los últimos 12 en juego es el balance de un Alondras que parece haberse atascado en las últimas semanas, descolgándose de la lucha por las posiciones de privilegio de la Tercera RFEF. El empate ante el Somozas (1-1) extiende un bache del que el conjunto cangués espera salir este sábado, en su visita al Rápido de Bouzas.

“Es una dinámica negativa la de estos encuentros, pero también es cierto que recibimos el 0-1 en el minuto 89 y entre el 89 y el 94 creamos tres situaciones clarísimas de gol”, señala el técnico de los de O Morrazo, José Antonio Rodríguez, que también añade que “lo cierto es que aunque nos queda un sabor agridulce por el empate, ese punto es casi un milagro, porque teníamos el duelo perdido”.

Del choque del pasado fin de semana Rodríguez apunta que “es muy fácil de analizar. El partido estaba en nuestras manos y los dos acercamientos que tienen hacia nuestra portería son situaciones muy evitables, con nuestra defensa corriendo hacia portería propia”. Con todo, el técnico asegura que el principal mal de los suyos radicó en su falta de nervio ofensivo. “Jugamos mucho tiempo en campo contrario, pero debimos haber tenido más ritmo y forzar sus errores, conquistar zonas importantes del campo y resolver mejor”, afirma. No fue tanto, apunta, por falta de ocasiones como por no concentrar las mismas. “Hubo llegadas y oportunidades, pero no de una forma continuada, y así es más difícil hacer gol”, apunta. “Teníamos que haber sido más agresivos”, completa el ourensano.

Para Rodríguez, las cuatro semanas sin ganar de los suyos tienen su explicación en un puñado de factores. Desde el hecho de que hay varios futbolistas de la plantilla lejos de su mejor versión a la falta de confianza que provocan los resultados. “Y la confianza es muy importante en el fútbol”, subraya. “Una de las cosas buenas que teníamos en los partidos anteriores es que no cometíamos errores no forzados, y ahora no ha sido así”, señala. El otro elemento en este cóctel está muy claro: la falta de gol. “No marcamos con facilidad”, admite el preparador. Los números no mienten. El Alondras es el segundo peor ataque de la categoría, con nueve dianas, solo empeorado por el colista Paiosaco, que ha marcado cuatro. Y en los últimos cuatro encuentros solo ha visto puerta en dos ocasiones. “La sensación es de que tenemos que hacer muchas cosas bien para sacar algo positivo”, reconoce Rodríguez.

La falta de gol y de confianza o los errores no forzados, algunos de los debes alondristas

El conjunto cangués suma ahora 10 puntos para ocupar la undécima plaza de la categoría, con un colchón de dos puntos sobre las posiciones de descenso, que marca el Gran Peña. La quinta plaza, última que da derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda RFEF está a cuatro puntos de distancia y la ocupa provisionalmente el Rápido de Bouzas, precisamente el próximo rival de los cangueses. Los vigueses vienen con una tendencia ascendente, ya que no han perdido en sus últimos cinco compromisos, con un balance de 11 puntos de 15 posibles. Han marcado los mismos goles que el Alondras, nueve, pero solo ha encajado siete.

Dadín y Yahvé, únicas bajas de cara al sábado

Por segunda semana consecutiva José Antonio Rodríguez volverá a contar con la totalidad de su plantilla con la salvedad de los lesionados de larga duración Diego Dadín y Yahvé Prieto. El resto de efectivos estarán a disposición del preparador de O Morrazo. Jugadores como Salgueiro o Hugo Sanmartín fueron titulares el pasado fin de semana, y otros como Mauro ya entraron desde el banquillo para aportar su granito de arena. Con mayor competencia en todas las posiciones el técnico ourensano confía en poder sacar lo mejor de su equipo y retomar cuanto antes la senda de la victoria.

Segundo tanto de Rosillo en la temporada

Llegó como uno de los fichajes más llamativos –tanto por su procedencia (la Tercera balear) como por las buenas referencias que se tenían de él– y poco a poco va respondiendo. Tras un inicio dubitativo Nacho Rosillo se ha ido afianzando en el once titular del Alondras, e incrementando su aportación goleadora. La diana marcada ante el Somozas supone la segunda de la temporada para el futbolista catalán. Rosillo ha marcado dos goles e iguala en el ranking anotador alondrista al capitán Mauro. Por encima de ellos solo se encuentra el delantero Mosquera, autor de tres tantos. Los otros dos goles los han marcado Aitor Díaz y Hugo.