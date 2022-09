Dadín podría perderse la temporada

Diego Dadín podría perderse lo que resta de temporada. El portero del Alondras sufrió una lesión de rodilla en el partido del pasado sábado ante el Atlético Arteixo y las primeras exploraciones apuntan a una posible rotura de ligamentos, lo que lo mantendría alejado de los terrenos de juego un mínimo de siete meses. El joven jugador de la escuadra canguesa está pendiente de que lo llamen esta misma semana para realizar una resonancia magnética y tener un diagnóstico más preciso de su dolencia.

“Ojalá nos equivoquemos pero tiene muy mala pinta”, admite el entrenador rojiblanco, José Antonio Rodríguez, que se vio obligado a reemplazar a su jugador en el minuto 69 de partido después de una acción en la que Dadín saltó a despejar un balón y apoyó mal la pierna izquierda al caer al césped. De inmediato el futbolista notó que algo iba mal, precisamente en la rodilla en la que ya había sufrido una rotura de ligamentos hace un par de temporadas.

Lo cierto es que la trayectoria de Diego Dadín, de tan solo 21 años de edad, ha estado marcada por el infortunio desde que fichó por el Alondras a principios de año. La firma del contrato se retrasó en su momento por haber contraído el COVID y posteriormente sufrió roturas de fibras en dos ocasiones, un accidente antes de un partido y la luxación de un dedo de la mano. En esta temporada el ex del Pontevedra B jugó de titular en la primera jornada ante el Silva y se perdió el duelo de Abegondo frente al Deportivo B por un golpe en la tibia. El del Arteixo era, pues, su segundo partido de esta Liga.

Más allá de lo de Dadín la enfermería ha tenido bastante trabajo en los últimos días. Aitor Díaz fue baja el fin de semana por unas molestias en el sóleo y, aunque no entrenó ayer, está previsto que hoy realice el grueso del trabajo con el grupo. Entre algodones también se encuentra Hugo Sanmartín, que apenas pudo disputar media hora ante el Arteixo tras haber salido desde el banquillo. Yahvé, por su parte, ha mejorado de sus problemas de rodilla, pero sigue a la espera de que se le haga una resonancia para determinar su lesión. La buena noticia la protagoniza Pablo Salgueiro, que ya hizo una parte del trabajo con el grupo en el primer entrenamiento de la semana y podría entrar en la convocatoria del duelo de este fin de semana ante el Arosa.

Hugo Sanmartín está entre algodones y Salgueiro ya trabaja con el grupo

Por lo demás, el preparador del Alondras se mostró muy satisfecho por la primera victoria de la temporada. “La igualdad es máxima, y de hecho no hay ningún equipo que haya sumado los nueve puntos en juego”, relata. Rodríguez asume que el juego no fue el más espectacular ante un equipo “que nos tenía muy bien estudiados. En el primer tiempo tuvimos tramos en los que estuvimos bastante bien, y en la segunda, ya con su expulsión fueron valientes e intentaron ahogarnos en las primeras salidas”, señala, antes de apuntar que “nos costó tener ese feeling con el balón. También es cierto que el resultado y jugar con uno más te crea esa sensación de que parece que tengas que meter siete y no es así”.

El otro aspecto positivo es que los atacantes siguen viendo gol, con Mauro y David Mosquera como realizadores. “Incidimos mucho en atraerlos para atacar su espalda. Hay que insistir, porque cuando lo hacemos bien somos un equipo peligroso”, señala. Así, Mauro y Mosquera ya suman dos dianas en las tres jornadas que se llevan disputadas del campeonato.

Jesús Varela, con la selección gallega; Aitor Díaz, a la espera

En paralelo a la marcha en la Tercera RFEF la atención del Alondras también está centrada en la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA, que disputará la selección de Galicia del 6 al 12 de octubre y previsiblemente con representación alondrista. El combinado autonómico disputó ayer su último encuentro de preparación para este torneo, con dos jugadores rojiblancos en la convocatoria: Jesús Varela y Aitor Díaz. El primero pudo acudir a la cita, pero el central marinense se la perdió por problemas físicos.

En esa lista también hay varios exalondristas como Ube, Cora y Félix (Choco) y Álex Rey (Bouzas). En los próximos días el seleccionador gallego deberá anunciar la convocatoria definitiva. Los rivales de Galicia serán Ginebra (Suiza), Pest (Hungría) y Liubliana (Eslovenia) con los campos de Baltar y A Lomba como sedes.