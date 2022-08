Un Alondras lleno de ilusión y ambición

Ilusión y ambición. Son las palabras que pueden definir al Alondras de la temporada 2022/23, que ayer se vistió de largo ante su afición en el campo de O Morrazo. Una celebración que se recupera después del obligado paréntesis de la pandemia del coronavirus. El club cangués presentó oficialmente a todos sus equipos, desde la plantilla que competirá en Tercera RFEF hasta los más pequeños. La familia alondrista estará formada este año por más de una docena de equipos y más de 200 deportistas. Una familia en la que volverán a ser esenciales los socios y aficionados. A ellos se dirigió el presidente del club, Luis Guimeráns, en su intervención de ayer. “Es el momento de volver al campo de O Morrazo y de recuperar la masa social que se perdió durante estos dos años. La pandemia parece que afortunadamente está superada”, decía el máximo responsable de la entidad.

El Alondras arranca con doce equipos en la base: siete de fútbol ocho y cinco de fútbol once. A esos jóvenes hubo varios guiños, comenzando por el del capitán del equipo de Tercera RFEF, Mauro Nores. El centrocampista es uno de los buques insignia del club y animó a los canteranos a trabajar y a esforzarse, “siempre respetando a compañeros y técnicos”. Y puso como ejemplo la actual plantilla alondrista, plagada de jugadores jóvenes y con muchos integrantes formados en las categorías inferiores del club. Un equipo que tiene como objetivo principal la permanencia en la categoría, pero en el que de puertas para adentro no esconden su ambición. “Vamos a pelear por intentar meternos en la fase de ascenso”, afirma. Una aspiración para la que será fundamental el papel de la masa social. “Los aficionados y socios son muy importantes, agradecemos todo vuestro apoyo del año pasado y pedimos que sigáis con nosotros”, solicitaba el capitán alondrista.

El acto de presentación reunió en el campo de O Morrazo a representantes de la Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y Concello de Cangas, que aprovecharon para transmitir su ánimo y desear una temporada repleta de éxitos al club rojiblanco. El Alondras realizó un esfuerzo importante para confeccionar un plantel competitivo de cara a una campaña que arrancará en apenas dos semanas.

Este año se incorporan hasta ocho nuevos fichajes y la entidad incluso ha buceado en otros mercados para reforzar el equipo. Un buen ejemplo es la llegada del atacante catalán Nacho Rosillo, que procede del grupo de Tercera RFEF de Baleares. ”Va a ser una temporada complicada. El año pasado había 17 equipos y ahora seremos 16, con tres descensos y los posibles arrastres”, recordó Luis Guimeráns. El presidente insiste en que la meta es garantizar la permanencia, aunque sin renunciar a pelar por meterse en la fase de ascenso. Para ello habría que acabar entre los cinco primeros clasificados.

El máximo responsable del Alondras aprovechó para hacer una llamada a las instituciones porque el campo de O Morrazo necesita acometer una serie de obras para cumplir con los requisitos que exige la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Este año se consiguió salvar la inscripción in extremis, pero para la próxima campaña es imprescindible renovar el césped artificial y mejorar la iluminación para alcanzar un mínimo de 500 luxes, que permitirían celebrar partidos en horario nocturno.

Uno de los mayores orgullos de la entidad canguesa es su cantera, que ayer contó con un protagonismo especial. Todos los equipos de la base posaron para las fotos oficiales y disfrutaron de la cuidada puesta de largo para la campaña 2022/23. La directiva alondrista también tuvo un mensaje para esos jóvenes que son el futuro del Alondras. “Disfrutad del deporte, de los compañeros y valorad todo este esfuerzo y trabajo que se hace de manera altruista desde el club”, les pidió Luis Guimeráns.

La presentación oficial sirvió además como marco para la entrega de los Premios Sardiñón, con los que el club quiere destacar los mejores de la anterior campaña. El reconocimiento al mejor jugador fue para el portero Martín Pastoriza, que en estos momentos está en proceso de recuperación de una grave lesión. El mejor entrenador fue Luis Gil, técnico de los prebenjamines y con los que logró ascender de Segunda a Primera. El premio al mejor aficionado fue para el socio número 5 del Alondras, que es Gonzalo Oliveira Graña. Y el homenaje a la mejor empresa colaboradora recayó en Luis Hernández Álvarez S.L.

El esfuerzo y el compromiso son valores que no se negocian y son claves para conseguir ser un equipo competitivo en cada partido, que es la exigencia del entrenador rojiblanco, José Antonio Rodríguez. En lo que va de pretemporada el Alondras está ofreciendo sensaciones muy positivas. Hoy volverá a jugar en Ribadumia, esta vez contra el Umia en el campo de A Bouza a las 19.30 horas. Después de dos días de descanso por las Festas do Cristo de Cangas la plantilla volverá a entrenar para medirse el jueves en A Madroa al Celta C (20.00 horas) y el domingo jugará un trofeo en Atios. Ese será el último test de pretemporada antes de recibir el 11 de septiembre al Silva en el campo de O Morrazo en el primer partido de liga.