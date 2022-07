Irene Ríos: “Ha sido un año increíble”

Ganó la Liga con el Salón Avilés Cangas, alcanzó la Fase Final del Campeonato de España Cadete quedándose a las puertas de las medallas, recibió su primera convocatoria con la selección española promesas y ahora viene de ganar el European Open en Göteborg (Suecia). Es el rápido resumen del año para enmarcar de Irene Ríos, portera canguesa que ha regresado esta misma semana con el oro colgado del cuello tras imponerse en la final a Rumanía. “Ha sido una temporada increíble. Todo lo que podía haber conseguido lo he conseguido”, señala, antes de mostrar su satisfacción por su presencia con las Guerreras Promesas. “Era mi primera convocatoria, voy y ya consigo ganar. No puedo pedir más”, afirma.

Ríos compartió portería con Jone Goretti Cacho y Udane Bernabé y, aunque reconoce que “a una siempre le gustaría jugar más”, lo cierto es que “para ser la primera vez ha estado bastante bien. Estoy muy contenta porque solo con haber ido ya es genial, y he aprendido mucho, todo lo que podía”. Su debut con la camiseta española lo vivió con los lógicos nervios a pesar de su apariencia tranquila. “Yo no estoy tranquila, solo doy esa sensación. En Cangas me pasa lo mismo, pero me dicen que transmito otra cosa”, apunta.

Ríos fue una de las jugadoras más destacadas del Salón Avilés Cangas que ilusionó en la Fase Final del Campeonato de España Cadete, disputado entre Cangas y Vigo. Con la portera en plan estelar, el equipo de Yolanda Correa logró alcanzar las semifinales, pero ahí sucumbió frente al Agustinos, y luego, en el partido por el tercer y el cuarto puesto, cayó ante el Anaitasuna en la prórroga. Todo ante un pabellón entregado a sus jóvenes jugadoras. “Jugar la fase en Cangas fue increíble, con esa afición”.

Ahora la canguesa afrontará nuevos retos tras haber cerrado su etapa cadete y empezar la juvenil. “Intentaré conseguir todo lo que pueda”, promete.