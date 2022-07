PTV Handstrand y Veba Agua se coronan en Banda do Río

La gira gallega de balonmano playa arrancó este fin de semana con la primera de las cuatro citas que se integran en el Torneo Mancomunidade do Morrazo, que se disputó en la playa de Banda do Río, en Bueu. Cerca de 90 equipos se dieron cita sobre el arenal urbano bueués, que este año estrenará bandera azul. Los grandes triunfadores del trofeo fueron el PTV Handstrand y el Veba Agua, que se alzaron con la victoria en las categorías senior masculina y femenina respectivamente. A lo largo de todo el fin de semana miles de personas pasaron por el arenal de Banda do Río, donde se instaló una zona de graderío.

La competición forma parte del calendario de la Federación Galega de Balonmán y está patrocinada por los concellos de O Morrazo. Se celebra por segundo año consecutivo y se reparte entre Banda do Río y la playa de A Xunqueira, en Moaña. La organización delimitó hasta cuatro terrenos de juego para poder albergar los encuentros de hasta nueve categorías. El Veba, de Vigo, fue el gran dominador en la categoría senior femenina, donde tres de sus equipos coparon el podio. El Veba Agua ganó al Veba Baywatch en la final con un marcador de 2-0. El tercer puesto fue para el Veba Water. En la competición masculina el triunfo se fue para Pontevedra gracias al PTV Handstrand, que derrotó en la final al equipo local del Servisub Area Bueu (2-0). El podio lo completó el Painkillers. Una de las claves del éxito de esta modalidad deportiva está en la elevada participación en las categorías de la base. En alevín mixto el título fue para el Painkillers, al que acompañaron Veba Baywatch y Espartanos. En infantil masculino el Veba A Jradiña ganó en la final al Painkillers B, mientras que el Veba Baixo Miño conquistó la tercera plaza. En el cuadro femenino ganó el Merengue Merengue Sar, que se impuso en el partido decisivo al Painkillers A. El tercer cajón del podio fue para el B.M.P. Cangas. En lo que respecta a los cadetes, en la competición femenina los tres primeros puestos fueron para el B.M.P. Pescados, Salón Avilés Cangas y Tecnosat Cangas Lemurs, mientras que en chicos los puestos de privilegio fueron para el Veba Indefinido, Arbentia Luceros y Area Bueu. Las últimas finales en dispitarse fueron las de la categoría juvenil. Las chicas del Veba Water ganaron en la final al Lavadores Petanca, mientras que el Veba Agua fue tercero. El club vigués también se impuso en el lado masculino, donde el Veba Os da Jrada derrotaron al PTV Handstrand y el Painkillers tuvo que conformarse con la tercera plaza.