Alberto Martín: “Todavía no me lo creo”

Alberto Martín inicia hoy su aventura con los Hispanos. El pivote del Frigoríficos del Morrazo se incorpora a la selección española de Jordi Ribera para disputar los Juegos Mediterráneos apenas unas horas después de que se hubiese confirmado su llamada por las bajas de Iñaki Peciña y Rubén Marchán. “Estoy que aún no me lo creo. No sabía que estaba tan cerca de poder dar el salto, ha sido algo totalmente inesperado”, señala. De hecho, el joven jugador de 20 años tenía previsto regresar a Cangas en los próximos días para disfrutar de unos días de vacaciones, algo que ha tenido que suspender. “Ojalá que todo se desorganice siempre por estas cosas”, afirma.

Martín recuerda la llamada de Ribera. “Me preguntó qué disponibilidad tenía en ese momento, y yo ya le dije que cancelaba todo lo que hiciese falta”, señala. Encima no tendrá que desplazarse, ya que la concentración previa al campeonato se celebrará en Madrid. “Es un chollo que sea aquí”, asegura sin poder disimular la emoción. El pivote sigue quemando etapas en el balonmano a un ritmo aceleradísimo a pesar de su juventud. “La verdad es que mi recorrido en este deporte ha sido relativamente corto pero intenso, porque tampoco empecé hace demasiado tiempo en eso”, señala. De hecho, apenas un par de temporadas después de iniciarse en el balonmano ya fue convocado para los equipos nacionales de categorías inferiores. Aún siendo juvenil se estrenó en la Primera Nacional de la mano del Alcobendas y con 18 dio el salto a la Liga Sacyr Asobal. Llegó para ser el tercer pivote por detrás del entonces capitán Cerqueira y Quintas, pero fue robando minutos y acabó siendo importante. El año pasado fue el de su consolidación, con una excelente temporada tanto en lo colectivo como en lo individual. “Cuando llegué mi rol iba a ser el de un tercer pivote, pero acabé teniendo un papel importante hasta la lesión. Y este año es cierto que me costó arrancar, sobre todo al principio, pero acabé encontrándome muy bien”, señala. Lo que tiene muy claro es que este paso adelante en su carrera deportiva tiene mucho que ver con el excelente año del Balonmán Cangas, con una primera vuelta para enmarcar y unas semifinales de la Copa del Rey. “Esto es un premio individual a mi esfuerzo, pero no deja de ser fruto de algo colectivo y de los buenos resultados del equipo a lo largo de todo el año. Sin el equipo todo esto no habría sido posible”, explica. "Sin el equipo todo esto no habría sido posible", asegura el jugador del Cangas El salto de calidad del Frigoríficos del Morrazo va más allá de su clasificación en la Liga Asobal y de su buen papel en Copa del Rey. Y es que si tener a un internacional en sus filas había sido algo esporádico en el club cangués, contar con tres debutantes la misma temporada es poco menos que histórico. Dani Fernández fue el primero en abrir el melón en octubre del año pasado y luego le tocó el turno en febrero al buenense David Iglesias. Martín será el tercero en esta lista. “Jordi [Ribera] apuesta mucho por la gente joven y te da la oportunidad de ir metiendo cabeza, de estar en una concentración y que se te vea”, señala, añadiendo que “se la dio a Dani que ahora ya es un habitual y ahora a mí. Es muy positivo”. La polivalencia del pivote madrileño actuando en defensa y ataque le da un perfecto encaje en los sistemas del seleccionador de los Hispanos. “Es que tal y como está ahora el balonmano es fundamental, porque todo va muy rápido, con contragolpes, contragol y un ritmo muy alto, y hay que evitar los cambios ataque/defensa”, dice. Martín trabajará en Madrid junto a sus compañeros hasta el próximo miércoles, cuando el equipo tomará un vuelo hacia la ciudad argelina de Orán, sede de los Juegos Mediterráneos, que se disputarán del 28 de junio al 6 de julio. “El lunes empieza la competición pero nosotros no jugamos hasta el martes. Y ahí ya espero debutar, si hay suerte”, afirma.