“No vi el tiempo, solo pensé en que el balón tenía que ir dentro”

Con 19 años vive su segunda temporada en la máxima categoría del balonmano español siendo uno de los jugadores importantes en los esquemas de juego de Nacho Moyano. Si vital es su aportación defensiva, no menos lo es la ofensiva, en la que el técnico madrileño le ha dado galones desde el primer día. La mejor prueba de ello es el hecho de haberse jugado los dos balones decisivos de la temporada. Ante el Bidasoa su lanzamiento sobre la bocina salió cruz, pero el sábado ante el Atlético Valladolid el tiro postrero del madrileño encontró el premio en forma de empate.

No pudieron elegir mejor momento los padres de Alberto Martín para visitarlo en Cangas y acudir al pabellón de O Gatañal. El sábado fueron testigos de cómo el pivote se convertía en el protagonista del partido al anotar el definitivo 30-30 sobre la bocina.

– El año pasado en Cuenca y este frente a Bidasoa y ahora Valladolid. Se está especializando en jugarse los últimos balones de partido.

– Pues sí [risas], aunque simplemente ha coincidido. Han sido tres veces las que me ha llegado a mí la última bola, alguna no ha entrado y otras sí, y eso es lo bonito del deporte. Nacho ha confiado en mí en esos momentos.

– ¿Qué recuerdos tiene de esa última acción de juego?

– Recuerdo que Camino se lanza contra Santi, que se aparta para no hacer falta, y falla el tiro. Javi saca rápido para Santi, se le da a Jenilson y aparezco en la misma posición que ante el Bidasoa, pero con distinto resultado. Y después llegó la locura y que nos vamos a celebrarlo con la Marea Azul.

"El empate era importante para seguir en la línea de no perder puntos en casa", afirma

– ¿Y de su lanzamiento? ¿Pensó dónde iba a localizarlo o solo en tirar al haber tan poco tiempo?

– No sabía exactamente el tiempo que quedaba y solo pensaba en que el balón tenía que ir adentro. No veo el tiempo, sino el balón. Es cierto que en el aire se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero cuando veo al portero más o menos te sale solo. Y piensas en cambiar un poco el tiro porque unos minutos antes me había parado una similar.

– ¿Ha podido quitarse la espina del balón fallado ante el Bidasoa?

– Sí; César [Pérez, portero del Valladolid] estaba parando muchísimo, venía de sacarle alguna a David, a mí... Pero acabó llegando el momento y el balón entró.

– El empate era muy importante para poder mantener la buena línea de inicio de temporada.

– Era importantísimo, y también para seguir con nuestra idea de no perder puntos en O Gatañal. Hasta ahora seguimos invictos y mantenemos las buenas sensaciones de este inicio, lo que nos da moral para ir a hacerlo bien en Huesca.

– Lo cierto es que tras brillar ante Bidasoa, Cuenca y Granollers, les ha costado mucho más rendir con Torrelavega y Valladolid.

– El problema no ha sido tanto en ataque como en defensa. Tenemos que volver a retomar las sensaciones de esos partidos, y no las pusimos sobre la mesa ni en Torrelavega ni contra el Valladolid. La defensa ha sido antes la clave de las victorias y ahora de no haber ganado estos dos partidos.

"La defensa ha sido la clave en las victorias y también de no haber ganado ahora", dice

– De hecho Moyano incluso probó una variante nueva en los minutos finales, con Santi en el centro junto a usted.

– Íbamos perdiendo de cuatro a falta de muy pocos minutos y había que hacer una defensa más arriesgada, dejando más espacios. Dani y Jenilson hicieron una especie de doble mixta y tomamos riesgos. Por suerte supimos adaptarnos y todo fue bien. Perdieron dos o tres balones y eso fue la clave.

– Al final uno debe quedarse con la capacidad de reacción y la fe que ha mostrado este equipo, levantando un partido casi perdido.

– Efectivamente, tuvimos capacidad de reacción y de adaptación a las circunstancias. Estuvimos bien en esa recta final.

– El apoyo del público ha sido fundamental.

– Es clave. Venimos de un año en el que no pudo haber casi gente, y ahora que ya hay entradas más normales se nota mucho cómo empuja O Gatañal. A lo mejor en un partido como este no hubiésemos puntuado el año pasado.

– Para los que ficharon el año pasado vivir el ambiente de O Gatañal era una asignatura pendiente.

– Claro, a mí me habían hablado de esto, me habían enseñado vídeos y demás, pero tenía pena por no haberlo disfrutado en directo. La afición es clave.

"La afición es clave. Este partido quizás no lo habríamos levantado el año pasado", subraya

– Con perspectiva lo cierto es que cualquiera hubiese firmado tener seis puntos a estas alturas.

– Sí, aunque cuando empatamos con Bidasoa y ganamos a Cuenca y Granollers ahí ya no. Si pensamos en el inicio de la temporada los seis puntos serían un balance positivo.

– Parece que este equipo ha ido ganando en competitividad. La remontada del sábado, los duelos con Bidasoa, Cuenca y Granollers, el competir hasta el final en un mal partido en Torrelavega...

– Sí, el año pasado éramos un poco novatillos. Gente como Dani o yo no habíamos jugado un minuto en Asobal, Santi solo había estado un año... Éramos un equipo sin experiencia, pero ahora ya tenemos un año más recorrido, más experiencia, y eso se está reflejando.

– ¿Es una Asobal más igualada?

– El año pasado ya fuimos capaces de puntuar con Ademar o Cuenca y perder con Aranda y Cisne. Nunca se sabe lo que va a pasar. Hay que salir muy mentalizado a todos los partidos, a muerte.