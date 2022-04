La tranquilidad, a una sola victoria

La permanencia del Automanía Luceros, si no matemática sí virtual, está a solo dos puntos. Esos son al menos los cálculos de su entrenador, Mingos da Cunha, que estima que un triunfo pondría a los suyos en una situación inmejorable para certificar su continuidad en la Primera Nacional. Todo ello después de un fin de semana en el que el conjunto cangués perdió el derbi ante el Bueu Atlético y no pudo jugar el partido aplazado ante el Tejina por los casos de Covid en el cuadro canario. La clasificación se aprieta un poco más con los triunfos de Seis do Nadal y SAR, pero en Cangas el sentimiento es de relativa calma.

“Evidentemente tenemos que sumar esos dos puntos, pero también es cierto que hay otros equipos en bastante peor situación que nosotros”, señala. En los cuatro encuentros que le restan a los de O Morrazo por disputar el del Tejina en casa parece, a priori, la opción idónea para poder resolver la temporada. Ayer el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano envió un comunicado a ambos clubes para que se pongan de acuerdo antes del próximo martes para fijar una fecha para el duelo. Con tres jornadas por delante –contando la de este próximo fin de semana– todo apunta a que el partido deberá disputarse entre semana, lo que beneficiaría los intereses de un Luceros que podría disponer de sus “refuerzos” de Liga Sacyr Asobal y de sus juveniles, algo que no ha sucedido en los últimos choques. Mingos da Cunha cree que el Luceros ataría virtualmente la salvación con dos puntos Con la SAR prácticamente salvada con 20 puntos en su casillero, el Luceros suma 18 por los 17 de Seis do Nadal y los 16 de Carnes do Ribeiro. El Chapela, con 5, ya está descendido, y el Gáldar ocupa la otra plaza de descenso con 15 puntos. A favor de los cangueses cuenta con que tienen el golaverage favorable con Gáldar y Carnes do Ribeiro en caso de empate, y a ambos les queda por delante un enfrentamiento directo. El tope de los canarios sería los 21 puntos, pero para ello tendrían que ganar al Lalín en cancha dezana, además de a Carnes do Ribeiro y SAR. El Seis do Nadal, por su parte, tiene tres duelos de entidad ante Ingenio y Bueu Atlético (a domicilio) y Lanzarote (en casa). Carnes do Ribeiro, mientras, debe medirse al Tejina (aplazado), Granitos Ibéricos, Gáldar y Chapela. Para el Luceros el calendario comienza este domingo en Vigo ante el Reconquista en un partido en el que podría contar con alguno de los jugadores vinculados a Asobal. Luego se medirá al Xiria en casa y finaliza la temporada a domicilio ante el Tejina. Entre medias, el duelo en casa ante este mismo equipo. El segundo filial, clasificado para la Final Four La buena noticia del fin de semana fue la victoria del Luceros B por 36-22 ante el Sanxenxo, lo que le permite certificar su clasificación para la Final Four de la Segunda Autonómica a falta de una jornada para acabar la primera fase. El equipo que dirige Miguel Ferreira es cuarto con 36 puntos, en un campeonato que ya ha ganado el Rasoeiro (asciende de forma directa) y en el que jugarán con los cangueses la fase de ascenso el Proquideza BM Loriga (41 puntos), el Guardés (37) y el citado Sanxenxo (35) en una cita que tendrá lugar del 15 al 17 de este mes en una sede aún por designar. “El objetivo está cumplido”, señala Da Cunha, que se congratula por la buena temporada realizada por el segundo filial cangués, que también coordina, habida cuenta de que los entrenamientos son conjuntos entre Luceros A y B. De hecho, muchos jugadores alternan ambas escuadras en lo que Da Cunha reconoce “es un encaje de bolillos para que progresen y tengan minutos todos ellos, porque entrenar está bien pero solo se mejora jugando”. El técnico admite que la Liga “ha sido muy competida, con equipos nuevos como Rasoeiro o Guardés, hechos con la misma meta que nosotros”.