Automanía Luceros y Bueu Atlético acarician la salvación

Les tocó sufrir en la primera mitad de la temporada pero ahora parecen haber encarrilado de forma casi definitiva su rumbo. Automanía Luceros y Bueu Atlético han dado un nuevo paso hacia la permanencia después de una jornada en la que los primeros dieron la sorpresa a domicilio ante el OAR Coruña, mientras que los segundos doblegaron a un rival directo como el Gáldar. La salvación para cangueses y buenenses está a apenas un par de triunfos y el próximo fin de semana tendrán una gran oportunidad para acariciarla aún más en sus duelos ante Saeplast Cañiza y Granitos Ibéricos.

Automanía Luceros y Bueu Atlético están un poco más cerca del objetivo. Los resultados de ambos equipos en las últimas semanas les han permitido tomar algo de aire en la tabla clasificatoria y alejar el descenso a ocho y diez puntos, respectivamente. Aún queda mucha Liga, pero la trayectoria de los dos conjuntos de O Morrazo invita al optimismo.

Los cangueses han abierto una brecha de ocho puntos con respecto al descenso

La reacción del filial del Cangas en la segunda vuelta del campeonato es digna de mérito, sumando en siete encuentros diez puntos, el doble que en toda la primera parte del campeonato. Los de Mingos Da Cunha unieron a la renovación sufrida por su plantilla las lesiones de larga duración de sus dos jugadores más determinantes, Manu Pérez y Pousa, algo que tuvo una incidencia directa en los resultados de un equipo de formación.

Así las cosas, en 2022 el club decidió echar mano de los jugadores vinculados al primer equipo –Gayo, Martín, Brais y Salgado– para reforzar a una escuadra que se ha hecho fuerte en O Gatañal ante Gáldar, Carnes do Ribeiro y la SAR, a lo que ha unido un triunfo vital en Chapela y el empate del fin de semana en la difícil cancha del segundo clasificado, el OAR.

La recuperación de Manu Pérez y Carlos Vilanova dará un plus a los cangueses, que tienen dos semanas vitales en su lucha por la permanencia. El sábado reciben al Saeplast Cañiza, previsiblemente con los Asobal en la lista, y luego visitan al Seis do Nadal, conjunto al que aventajan en dos puntos y que es un rival directo. Los cangueses son decimoprimeros con 15 puntos y quieren explotar estos dos encuentros, ya que luego el calendario se les complica, con choques ante Ingenio, Lanzarote, Reconquista o Xiria.

También el Bueu Atlético ha dado un paso de gigante hacia la salvación con su triunfo del fin de semana ante el Gáldar. Los de Moncho Curra han peleado toda la temporada contra las bajas y una cortísima plantilla que lo ha condenado en finales apretados. Ahora, con 17 puntos en su casillero, la salvación parece mucho más cerca, más si cabe con un calendario relativamente benévolo con los de O Morrazo.

El calendario es el principal aliado de los buenenses, que suman 17 puntos

La recta final de la primera vuelta ya sirvió a los buenenses para ir sacando cabeza de las posiciones de peligro, con un triunfo en el derbi y sendos empates contra el Cañiza y el Seis do Nadal. Ahora han confirmado las buenas sensaciones en el último mes y medio, a pesar de seguir pagando ausencias tan importantes como las de sus porteros Risi y Kustov. De este modo llegaron los triunfos ante Lanzarote y Rodosa Chapela y el del domingo ante el Gáldar.

El mejor aliado de los de Moncho Curra podría ser, además de su privilegiada situación en la tabla en comparación con sus rivales, el calendario. Los buenenses aún deben recibir en casa a Carnes do Ribeiro, SAR y Seis do Nadal, además de al OAR Coruña. Y fuera jugarán ante Granitos Ibéricos (este fin de semana), Disiclín Lalín, Automanía Luceros y Saeplast Cañiza. Las opciones de sacar puntos son más claras que las de otros equipos como el Seis do Nadal, al que le espera la parte más complicada del cuadro.