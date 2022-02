Un duelo para seguir entre los elegidos

El Frigoríficos del Morrazo recibe esta tarde (17 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje del castellanoleonés Luis Colmenero y el andaluz Víctor Rollán) al Incarlopsa Cuenca en un duelo que los cangueses quieren aprovechar para mantenerse entre los cinco primeros clasificados y, de paso, para meter más distancia con respecto a su rival. El conjunto que dirige Nacho Moyano llega a este choque con la euforia de haber logrado su clasificación para la Final a Ocho de Copa del Rey, y con el respaldo que dan los cinco triunfos y un empate cosechados en las últimas seis jornadas del campeonato.

“Es cierto que hay cansancio por los tres partidos de esta semana, pero el habernos clasificado ayuda a que se note menos. Creo que estaremos en perfectas condiciones”, señala el entrenador madrileño, que asume que los suyos se encuentran en un momento ideal de juego. “Somos un equipo que sacrifica bastante los resultados en pretemporada porque metemos mucha carga física, y hasta ahora con bastante éxito”, afirma. Y es que el buen rendimiento ofrecido en los últimos partidos del año se ha trasladado a los duelos ante Viveros Herol Nava y Bidasoa, como si no hubiesen transcurrido casi dos meses entre medias.

Clave en el rendimiento de los cangueses es la defensa, la mejor de la Liga, que a su solidez une una extraordinaria capacidad para salir al contragolpe y acabar destrozando a los rivales. Si a eso se unen los momentos de lucidez ofensiva que tiene el equipo en cada partido, el cóctel está montado para seguir sumando puntos. Con los pies en el suelo, Nacho Moyano no se sale del discurso de ir paso a paso, aunque lo matiza con otra reflexión. “Debemos ser capaces de no perder puntos y partidos donde no debemos hacerlo”, subraya. La idea es “no caer a una zona intermedia en la que acabemos peleando por nada”. El mensaje es muy claro. “Hay que ser ambiciosos y ofrecer nuestra mejor versión ante un rival como el Cuenca, que se juega muchísimo”, recalca Nacho Moyano.

El Frigoríficos recibe al Cuenca después de haber sumado 11 de los últimos 12 puntos

El técnico subraya que el choque de hoy no será sencillo ante un Cuenca que ha dado un salto en su rendimiento con respecto a la primera vuelta. “Se les ve con un punto más de frescura y han sumado tres puntos en estos dos primeros partidos”, señala. La calidad en la primera línea de Alves y Pizarro es la principal preocupación de los de O Morrazo, que no desdeñan al resto de efectivos en una plantilla “con una decena de internacionales, y que cuenta asimismo con una portería en su mejor momento de la temporada”.

Lidio Jiménez habla de igualar la intensidad del Cangas

El entrenador del Incarlopsa Cuenca, Lidio Jiménez, ha apuntado como clave del partido de hoy “que igualemos su intensidad. Siempre es complicado jugar allí, ellos tienen mucha intensidad, entusiasmo, ilusión, ganas de ganar y de morir en cada lanzamiento... Y tenemos que igualar eso si queremos ganar”. El técnico está satisfecho con la imagen de los suyos en este arranque de año. “A nivel defensivo hemos mejorado muchísimo, seguimos metiendo goles y el equipo está más intenso y concentrado. Es la línea que tenemos que seguir y no volver a las andadas”, subraya. Los visitantes únicamente tendrán la ausencia de Prantner, que se recupera de una lesión de espalda.