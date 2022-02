Un punto de fe para un Cangas indomable

Al Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro nunca se le puede dar por muerto ni pensar que se ha rendido. Ayer lo comprobó en sus carnes el vigente subcampeón de la Liga Sacyr Asobal, el Bidasoa Irún. El Cangas sumó un punto al empatar (25-25) in extremis, tras ir perdiendo de hasta siete goles y encarar los últimos nueve minutos con una desventaja de cinco tantos. En ese tramo decisivo la defensa volvió a erigirse en un muro, Gerard Forns bajó la persiana de su portería y el extremo Jenilson Monteiro se convirtió en un implacable killer para anotar tres goles consecutivos. Un punto heroico y que sabe más que bien para el Frigoríficos, que enlaza seis jornadas consecutivas sin perder y se mantiene cuarto en la clasificación con 21 puntos, a uno de Bidasoa y Logroño. El Cangas no conoce la derrota en liga desde el 13 de noviembre, ante el F.C.Barcelona, y la salvación está ya al alcance de la mano.

Los de O Morrazo afrontaban el partido con dos bajas importantes, que se dejaron notar mucho: el central Rubén Soliño y el pivote Carles Asensio, ambos con gastroenteritis y que ni siquiera llegaron a viajar a Irún. Un detalle que el entrenador del Cangas, Nacho Moyano, no quiso desvelar hasta el último segundo. A veces los partidos no solo se juegan en la pista de 40x20. Las ausencias del Bidasoa tampoco eran pequeñas y su técnico, Jacobo Cuétara, no podía disponer de Salinas ni Azkue.

Al Frigoríficos le tocó sufrir e ir a contracorriente desde el primer instante. Salvo el 1-1 de los primeros compases y el 25-25 final, el Bidasoa fue siempre por delante en el electrónico. Con la ausencia de Rubén Soliño fue Santi López el que asumió durante casi todo el partido el rol de central y la baja de Asensio obligó a Quintas y a Alberto Martín a jugar muchos minutos sin descanso. El juego de los cangueses estuvo ayer lejos de su mejor nivel, tanto en defensa como en ataque, con un David Iglesias que pasó prácticamente desapercibido y que solo anotó un tanto al principio del segundo tiempo. Lo que no faltó fue el coraje, la fe y el sacrificio. Eso es innegociable para el Cangas.

El Bidasoa llegó a gozar de ventajas de hasta cinco goles durante el primer tiempo y se fue al descanso con un 14-10 a su favor. La mitad de esas dianas las anotó Cavero, todas de modo infalible desde el punto de siete metros.

Tras el descanso, los irundarras respondieron al gol inicial de David con un parcial de 4-0 que les sirvió para alcanzar la máxima renta en el marcador (18-11, min.34). A pesar de algunas buenas paradas, Javi Díaz no estaba mostrando la efectividad de otros partidos y Moyano dio entrada a Gerard Forns, cuyo acierto bajo palos fue decisivo para que el Frigoríficos no se desengachase en el electrónico.

La sequía goleadora de David Iglesias fue compensada con el acierto de Dani Fernández y, especialmente en los minutos finales, de Jenilson Monteiro. El Cangas ensayó un primer intento de remontada cuando se puso 23-20 con un gol de Quintas en el minuto 49.30. El Bidasoa dio un nuevo estirón con un tanto de Cavero y con el segundo del portero lalinense Ledo que, tras detener con la ayuda del poste un buen lanzamiento de David Iglesias, anotó a puerta vacía el 25-20 con apenas nueve minutos por jugar. Una sentencia para cualquier otro equipo... menos para el Cangas.

El conjunto de Nacho Moyano volvió a apelar a ese lema que dice que “En Cangas ninguén se rende”. Gracias a un penalti transformado por Moisés y al séptimo gol de Dani Fernández encaró los últimos cinco minutos de partido con opciones renovadas (25-22, min.54).

Aún faltaba lo mejor para un Cangas lanzado. Ni siquiera los dos tiempos muertos casi consecutivos de Jacobo Cuétara (minutos 54 y 56) sirvieron para revertir la inercia de un equipo que olió la debilidad y el cansancio de su rival. Los cangueses se olvidaron de su propia fatiga y se fueron a por el subcampeón de liga. La férrea defensa, los robos de balón, las paradas de Gerard Forns y los tres goles seguidos de Monteiro obraron lo que solo unos instantes antes parecía una quimera. Con apenas un minuto por delante el marcador reflejaba un resultado de 25-25 y la última posesión era para el Bidasoa. El Cangas se conjuró para defender como fuese ese empate y así lo hizo, cerrando todas las puertas a la portería de Gerard Forns y con una parada del propio portero a Adrián Fernández.

Es el tercer empate consecutivo entre los dos equipos [27-27 en el partido de la segunda vuelta de la liga pasada, en el Artaleku, y 24-24 en O Gatañal en el de la primera vuelta de este año]. Pero este sabe de manera muy diferente. En aquellas dos ocasiones fue el Cangas el que dejó escapar vivo al Bidasoa y sintió que perdía un punto. La igualada de ayer vale mucho más que un punto para un Cangas que demostró que es indomable e irreductible.

¡Qué siga la fiesta!

Nacho Moyano: “El equipo se agarró a la pista y no bajó los brazos”

El entrenador del Cangas, Nacho Moyano, reconocía ayer que quiso ocultar hasta el último instante las bajas de Rubén y Asensio para intentar sorprender al Bidasoa y se mostraba feliz por el empate. “Es un punto de un mérito tremendo, no fue un buen partido y nunca estuvimos cómodos, ni en ataque ni en defensa”, afirmaba. El técnico alabó el carácter y la entrega de sus jugadores. “Es un punto de coraje, de una fe tremenda y de agarrarse a la pista sin bajar nunca los brazos”, ilustraba.

Con el 18-11 el partido se ponía muy difícil, pero Moyano asegura que pasar del 23-20 al 25-20 podía ser un golpe aún más duro. “Vienes remontando, es un partido en el que no te salen las cosas y lo normal hubiese sido dejarse ir. Pero el equipo no se rindió siguió intentándolo y conseguimos sumar un punto más”, alaba. Ahora el objetivo es descansar hoy, regresar al trabajo mañana para intentar remontar el martes la eliminatoria de Copa del Rey ante Huesca y el sábado volver a la liga ante Cuenca , ambos partidos en O Gatañal.