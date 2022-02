El Frigoríficos multiplica su ilusión

Bidasoa, Anaitasuna, Ademar León, Puente Genil, Granollers, Antequera como anfitrión, Barcelona como campeón... y el Frigoríficos del Morrazo. El club cangués disfruta de la gesta de estar en la Final a Ocho tras la trabajada victoria ante el Bada Huesca, con la mente puesta en el fin de semana del 25 al 27 de marzo. “La ilusión es máxima. Nos lo tomamos con la idea de disfrutarlo al máximo y ahora habrá que ver si tenemos suerte en el sorteo”, señala un Nacho Moyano que, no obstante, subraya que “el foco ahora está en el Cuenca, que es nuestro rival el sábado”.

Y es que el técnico del Cangas no quiere regodearse en el triunfo y opta por no perder nunca la perspectiva. “Hay que seguir. Todo lo que sea hablar del éxito y demás no nos conviene porque no debemos caer en la autocomplacencia. Debemos aguantar al máximo y seguir peleando”, subraya.

Del duelo copero apunta que “hicimos 52 minutos perfectos, casi pasándole por encima al Huesca, y de repente se nos fundieron los plomos. Creo que nos complicamos nosotros mismos”. El preparador madrileño añade que “al igual que cuando nosotros cambiamos el sistema defensivo y acertamos, hay que darles a ellos el beneficio de que se pusieron en 4.2 y les funcionó. Nosotros nos atascamos”. En esa explicación Moyano cree que tuvo mucho que ver el ritmo de juego. “Creo que lo bajamos muy pronto. Dominas al partido, bajas las pulsaciones y tratas de controlar un poco más, mientras que ellos van a la desesperada”, señala.

Con todo, el técnico del Cangas asume que quizás lo anormal era el haber disfrutado de una renta de hasta ocho goles frente a una escuadra tan solvente como la oscense, y por ello opta por “dar valor a los 52 primeros minutos”. Casi tanto como el que hay que darle a la reacción final, que permitió a los de O Morrazo anotar dos goles en el último minuto y así decantar la eliminatoria hacia su lado. “Era casi imposible, pero no para este club. Y cuando sufres las alegrías se disfrutan el doble o el triple. Fue una situación de infarto y cayó cara”, relata.

El club confía en un sorteo benévolo e insiste en “no caer en la autocomplacencia”

Moyano destaca la raza mostrada por los suyos en un momento en el que el desánimo podía cundir con facilidad tras haber encajado un 0-7 de parcial y ver perdida la eliminatoria. “Este equipo no tira la toalla. Teníamos el partido donde queríamos, y luego, cuando todo cambia y estás más cerca de la lona que de pasar fuimos capaces de tirar de nuevo de casta”, se felicita el técnico.

Lo que parece claro es que el momento del Frigoríficos es sensacional, encadenando sus buenos resultados de antes del parón con los que ha obtenido en Liga frente a Nava y Bidasoa y ahora con la clasificación en Copa del Rey. “Estamos en una buena dinámica. Luego puedes perder en un sitio donde no debes, pero estamos en un punto de competitividad muy alto, y ganamos los partidos que jugamos bien y aquellos en los que no estamos tan bien, que es más fastidiado”, reflexiona Moyano.

Lo cierto es que la espectacular temporada en Liga se produce en un año en el que la lucha por el descenso es encarnizada, con ocho equipos en un margen de tres puntos para una plaza de promoción y otra de descenso (la segunda del descenso parece ya para el Antequera). “Con una temporada normal o incluso buena estaríamos peleando por no bajar”, admite. O lo que es lo mismo, “en cualquier otro año con 21 años estaríamos viendo el descenso con catalejos. Y en esta hay distancia, pero pierdes dos partidos y te metes ahí”.