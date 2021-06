Dani Fernández, la continuidad del deseado

Fernández tenía claro que tan solo una oferta irrechazable podría alejarlo de su compromiso con el Cangas. O lo que es lo mismo, que apareciese en su camino el Fútbol Club Barcelona, entidad en la que estuvo siete años. La rumorología apuntaba en las últimas semanas a un posible interés del club blaugrana por el extremo, pero el fichaje del internacional Ángel Fernández ha descartado cualquier opción en ese sentido. El propio Dani Fernández reconoce que “ha habido muchos rumores que me colocaban allí, pero nadie me llamó. Ha sido una anécdota”. Cualquier otra posibilidad no podía competir con el Cangas, como se ha comprobado con la decena de propuestas que han estado encima de la mesa, muchas de ellas con la disposición de abonar su cláusula de rescisión. Equipos de Asobal, de Francia e incluso de Portugal son los que han llamado a su puerta.

En Cangas asegura sentirse “muy a gusto”, un sentimiento al que no estaba dispuesto a renunciar. “Me han tratado genial, el grupo me ha acogido de manera excelente y a mí me viene muy bien estar un año más aquí”, señala, antes de añadir que en su decisión también hay mucho de agradecimiento, “porque ellos me han dado la oportunidad de debutar en la Asobal y quería darles un año más”. Con 20 años su prioridad, subraya, “es la deportiva, y dónde voy a estar mejor que en el Frigoríficos”.

Desde el club la satisfacción no puede ser mayor por haberse asegurado la presencia de un jugador determinante en lo deportivo, pero al que también se valora su compromiso. “Ha demostrado una enorme implicación, rechazando ofertas muy superiores para seguir con nosotros. No es solo lo que nos da en la pista, sino que está en otras facetas, como ayudando a las categorías inferiores”, señala el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández. “Hay jugadores que necesitan años para dejar huella, pero él lo ha conseguido en una sola temporada”, afirma. El Frigoríficos ha querido cumplir con el jugador y ha renegociado el año de contrato que tenía al alza, para que estuviese más acorde con su excepcional rendimiento.

Pocos jugadores han tenido la incidencia de Dani Fernández a su edad –comenzó la Liga con 19 años– y siendo debutantes en la Liga Sacyr Asobal. El talentoso extremo del Barcelona B venía avalado por unos excelentes informes y por la opinión de Nacho Moyano, que lo conocía de las categorías inferiores de la selección española, pero pocos esperaban que se acabase convirtiendo en una de las referencias ofensivas del equipo de O Morrazo. Fernández fue el máximo realizador de los cangueses, con 130 dianas, una más que David Iglesias y su importancia fue más allá de los números, jugándose balones decisivos y centrando la atención de las defensas contrarias. “Mi rendimiento estuvo en la línea del equipo, al principio no fue malo, pero en la segunda vuelta fue mucho mejor. Todos nos conocíamos más y eso siempre ayuda”, sentencia.