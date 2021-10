El Alondras activa el modo Liga

“Si no queremos pasar apuros hay que ser fuertes en casa”, subraya el preparador vigués, consciente de la importancia que tendrá O Morrazo en la temporada de los suyos. “Necesitamos ser sólidos y recuperar esas sensaciones de la pretemporada, convertirnos en un muro defensivo, ser duros, e ir creciendo poco a poco”, sostiene el técnico. Blindarse atrás es el primer paso para que el Alondras pueda ir exponiendo sus argumentos y poniendo tierra de por medio con respecto a la zona de descenso, objetivo primordial para esta campaña. A partir de ahí todo lo que llegue será positivo.

Tizón recuperará hasta a siete futbolistas con los que no pudo contar el miércoles en Leioa, Martín, Jesús, Abel, Ube, Mauro, Manu Vilán y Cacheda. Y lo natural es que la práctica totalidad de ellos entren de forma directa en el once inicial, más aún cuando los futbolistas que compitieron ante el conjunto vasco arrastran un importante desgaste en cuanto a minutos y debido al viaje. Pero también habrá que valorar el buen partido realizado por hombres como Óscar Martínez o Anxo Vilas. Sin embargo, no habrá bajas y el preparador dispondrá por vez primera en mucho tiempo de todos sus efectivos, lo que le obligará a realizar dos descartes. El único futbolista con molestias es Mauro, pero todo hace prever que el capitán será uno de los 18 elegidos.

El conjunto cangués recibe al Villalbés al completo tras la eliminación de la Copa RFEF

Tizón asume que el Alondras deberá exhibir paciencia para poder sacar un resultado positivo esta tarde. “Es un partido para ir madurando, para tener paciencia y no perder balones, porque ellos tienen uno de los mejores contragolpes de la categoría”, afirma. A partir de la solidez defensiva el técnico quiere que los suyos construyan juego y exhiban más argumentos ofensivos que en los últimos compromisos. “Los puntos deben quedarse en casa”, subraya.

Tres encuentros en un margen de una semana

La Tercera División disputará tres jornadas en apenas una semana, en lo que puede ser una buena oportunidad para dar un golpe de efecto en la tabla clasificatoria. Al menos así puede ser para un Alondras que dispute dos de estos choques en casa y que rinde visita a un recién ascendido como el Noia.

El periplo de los cangueses comienza hoy frente a un Racing Villalbés llamado a priori a pelear por los puestos altos de la tabla, y que cuenta en su plantilla con jugadores de la calidad ofensiva de Diego Vela, Cuadrado o Dani Pedrosa, a pesar de haber perdido con respecto a la temporada pasada a Santi Gegunde.

El martes, a las 18 horas, los de Tizón se enfrentan a un Noia que ha comenzado bien la Liga con dos victorias y un empate en cuatro partidos. El domingo 17 el rival que visitará O Morrazo será el Viveiro, que tampoco ha empezado mal el campeonato y que ha logrado un triunfo y dos empates.